"Перед "Единой Россией" стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции", - Андрей Турчак Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании Генсовета партии заявил, что на партии лежит основная ответственность за результат работы по законодательному обеспечению поправок в Основной закон страны. Они коснутся многих сфер, поэтому партия должна наполнить их конкретным содержанием и сделать так, чтобы все решения работали на местах.

Он напомнил, что многие из поправок, которые вошли в итоговой текст Основного закона, были подготовлены и внесены "Единой Россией", а результат Общероссийского голосования – это выражение безусловной поддержки и доверия курсу президента.

"Одновременно это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами "Единой России" и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесений изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на "Единой России" лежит основная ответственность за этот результат", – отметил секретарь Генсовета партии.

По его словам, законодательные изменения коснутся многих сфер, в том числе дополнительной защиты человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышения качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышения эффективности государственного управления, защиты нашего культурного наследия.

"Все это основа для составления нашей предвыборной программы. Каждое положение Конституции должно быть наполнено конкретным смыслом и содержанием. Это большая практическая задача для наших партийных проектов, для Центрального исполкома партии, которые вместе с региональными отделениями должны заняться этой работой", – указал секретарь Генсовета "Единой России".

К примеру, проект "Чистая страна" должен представить план мероприятий по защите природы и животных.

"Причем речь не столько о проектах законов. Людям нужны решения не где-то далеко, а там, где они живут. Многие готовы помогать приютам, участвовать в экологических субботниках, собирать раздельно мусор и многое другое. Партия как самое большое сообщество на всех уровнях власти должна в этом людям помочь", – уверен Андрей Турчак.

Кроме того, государство гарантирует качество и доступность бесплатной медицинской помощи.

"Проект "Здоровое будущее" должен предложить механизм и новые решения: это и первичное звено здравоохранения, и мобильная медицина. В первую очередь, акцент надо делать на сельских территориях", – указал Андрей Турчак.

Это и реформа трудового законодательства. "Нужно на деле защитить человека труда – не просто прописать в законе, а "на земле", в регионах дать четко понять работодателю, что труд человека – основа экономики, а права трудящегося нужно соблюдать неукоснительно. И это лишь малая часть примеров. Все решения должны и будут работать именно в регионах, на местах", – отметил он.

Андрей Турчак отдельно обратился к секретарям региональных отделений партии. "Это ваша персональная задача. Задача постоянная – конкретные решения для людей во вверенном вам регионе. Именно в ваших руках находится защита и забота о людях", – резюмировал он.

Напомним, в Нижегородской области, по данным Облизбиркома, поправки в Конституцию поддержали более 1,5 миллионов жителей.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, "впереди большая работа по претворению в жизнь новых положений Конституции". Он поручил правительству региона и главам МСУ подготовить предложения о реализации поправок в Конституцию России. Глава региона отметил необходимость максимально четкого взаимодействия государственных муниципальных органов власти.

"Поправки в Конституцию касаются всей страны, но успешность их воплощения в жизнь во многом зависит от того, что происходит на региональном и муниципальном уровнях. Текст Основного закона – это не "благие пожелания", а прямое руководство к действию. 1,5 миллиона жителей нашей области поддержали поправки в Конституцию. Нам важно оправдать доверие нижегородцев. Все поступающие предложения обсудим в ближайшее время", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что огромное значение для Нижегородской области имеют положения, касающиеся поддержки детства и материнства, доступной и качественной медицины, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды, научно-технического развития.

"Нередко можно было слышать, как чиновники того или иного уровня говорят: "Это не наши полномочия, все вопросы к кому-то другому". Такого быть не должно. Создание единой системы публичной власти предполагает ответственность за все, что происходит на территории нашей страны. Увеличивается и роль выборных органов всех уровней власти. Возрастает значение таких инструментов прямой демократии, как голосование жителей по тем или иным вопросом. Это сделает систему управления более эффективной и полезной людям", - отметил Глеб Никитин.