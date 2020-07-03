Истязавший соседей музыкой и лошадиным ржанием нижегородец пойдет под суд Общество

Истязавший соседей музыкой и лошадиным ржанием нижегородец пойдет под суд. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) будет рассмотрено в Московском районном суде. Судебное заседание пока не назначено.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: у мужчины произошел конфликт с жильцами дома, и после этого он начал шуметь. Жильцы были вынуждены слушать громкие звуки и музыку из установленной в квартире мужчины акустической колонки.

Отметим, что "громкий" жилец дома виновным себя не признал.