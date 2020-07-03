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Разнообразие оцинкованных листов и рекомендации при их покупке

15 июля 2020 11:22  [52]

Все чаще в строительных и многих других работах используют оцинкованные листы. Они делаются из сплава стали с помощью холодной прокатки. Ширина и толщина изделия может быть абсолютно разной: от 0,45 мм до 1000 мм. Металлические листы с оцинковкой отличаются от обычных нержавеющих покрытием из цинка, которым покрывается материал после изготовления.

 

Какими бывают листы с оцинковкой

 

 

В зависимости от толщины покрытия цинковой защитой выделяют три класса товаров:

 

 

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  • второй класс. Листы этой категории имеют толщину от 10 до 18 мкм;
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  • первый класс. Толщина такого изделия не ниже 18 и не больше 48 мкм;
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  • повышенный класс. Эти материалы характеризуются объемом от 40 до 60 мкм.
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Помимо этой классификации, товар различают в зависимости от типа изготовления. По этому критерию выделяют такие типы:

 

 

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  • листы холодной штамповки;
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  • материал с холодным профилированием;
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  • металлическое изделие общего назначения.
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Чтобы товар был более стойким к возникновению ржавчины и окислительным процессам, необходимо обработать материал дополнительным покрытием: промасливать или пассивировать. Сделать это можно сразу после оцинковки. При необходимости на металлическое изделие можно нанести рекристаллизационный рисунок.

 

 

Заказать лист оцинкованный почти любой разновидности можно в интернет-магазине «М-Сервис». На сайте есть каталог, в котором предоставлены различные модели листов. Заказать продукцию можно оптом и в розницу. Это позволяет реализовать задумку любого масштаба. Стоимость листов невысокая. К тому же существует система снижения стоимости. Чтобы получить скидку на товар, необходимо оформить заказ через веб-ресурс. Программа лояльности распространяется на клиентов, которые зарегистрировались и подтвердили это во время оформления товара. Система скидок накопительная. Бонусная стоимость получается:

 

 

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  • при общей покупке на сумму 80 тысяч;
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  • при полном заказе на 60 тысяч;
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  • во время приобретения на 120 тысяч;
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  • при заказе на 160 тысяч.
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С помощью онлайн-калькулятора можно подсчитать сумму покупки с учетом размера листов, узнать необходимое количество товаров для вашего случая. Вы сможете заранее определить цену доставки заказа. Оплачивается покупка удобным для клиента способом: банковская карта (для розничных материалов), безнал, в офисе компании, водителю после доставки.

 

 

После оформления заказа листы поступят на склад за 2-5 дней. Для индивидуальных товаров срок ожидания может увеличиться до 2 недель. Конкретное время покупатель узнает после подтверждения заявки. Быстро доставить продукцию получается за счет большой автомобильной базы, в которой есть машины разной грузоподъемности.

 

 

Где пригодятся оцинкованные листы

 

 

Такой вид продукции обладает рядом характеристик, которые делают его многофункциональным:

 

 

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  • длительный срок эксплуатации;
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  • высокий уровень прочности;
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  • легкость установки;
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  • устойчивость к перепадам температуры, лучам ультрафиолета;
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  • защита от коррозии и кислоты.
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Большим спросом материал с оцинковкой пользуется в разных сферах. Он нужен для работы над бытовыми, промышленными и строительными заказами. Например, это установка водосточных труб, перемещение жидкости, изготовление кузовов автомобилей, металлические профили. Листы используются и в строительстве. Металлочерепица для покрытия крыши делается именно из таких листов. Детали из оцинкованного материала присутствуют на водных суднах, вагонах, щитах для рекламы, автомобилях, карнизах, заборах, ограждениях, лестницах. В сооружении вокзала или аэропорта тоже часто применяется металл с цинком.

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