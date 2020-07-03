Трековые светильники в спальной комнате

Планируя освещение спальной комнаты, необходимо руководствоваться принципом создания приятной, комфортной обстановки, располагающей к отдыху и спокойному времяпровождению. Помещение должно быть уютным, удобным и практичным в эксплуатации. Особое внимание необходимо уделить вопросу размещения мебели, организации гардероба, рабочего места и освещения пространства. Продуманный интерьер в паре с правильным светом обеспечат крепкий сон, отличное самочувствие и хорошее настроение.

Трековые светильники и их использование

Перед принятием решения необходимо определиться с существующими вариантами устройств освещения. Это могут быть споты, бра, люстры, накладные и встраиваемые устройства. В последнее время активно используются трековые светодиодные светильники, фиксируемые на шинопровод. Варианты с холодным светом с температурой свечения более 4500К способствуют активизации мозговой деятельности и больше подходят для рабочих кабинетов. Если их использовать в спальне – велика вероятность появления бессонницы и быстрого утомления. Чувствовать себя уютно и комфортно позволят устройства с рассеянным, не ярким светом теплыми тонами на 3000К. В качестве альтернативы можно выбрать универсальные приборы освещения с умеренной яркостью в пределах 3000-4000К.





Трековые светильники должны устанавливаться в правильных, наиболее подходящих местах и качественно выполнять свои функции. В выборе желательно придерживаться следующих рекомендаций:

Продумать возможность организации, как основного, так и вспомогательного света (подсветки рабочего стола, гардероба, туалетного столика и т.д.);

Исключить вероятность ситуации, когда прямые лучи будут бить в глаза, в связи, с чем желательно устройства направлять на стены, изножье кровати;

Неплохим вариантом окажется установка трехфазного шинопровода, позволяющего разбить светильники на несколько функциональных групп;

Если трековые светильники будут размещаться на натяжном потолке, необходимо акцент сделать на максимальной безопасности, модели с минимальным уровнем нагрева, хорошим отводом тепла.

Несколько потолочных устройств освещения помогут придать интерьеру определенной загадочности и шарма. В зависимости от геометрии комнаты, стилистики помещения, размещения мебели, шинопровод может устанавливаться в центре или ближе к одной из стен комнаты. Грамотно подобранные трековые светильники, благодаря наличию поворотной площадки, могут удовлетворить любые запросы и качественно осветить любую зону помещения. Фактически они могут заменить собой традиционные люстры, торшеры и устройства освещения с настенным размещением.

О местной подсветке трековыми светильниками

Подсветка изголовья кровати позволит вам относительно свободно заниматься чтением книг, просмотром фильмов, любыми другими делами. Ее необходимо делать даже в помещениях площадью до 10м2. В соответствующую зону достаточно направить, как минимум, два спота. Довольно оригинально будет смотреться подвесной шинопровод с 4 светильниками. Его высота от пола должна составлять не менее 150-200 сантиметров. Свет не должен слепить, попадать в глаза, вызывать раздражающее воздействие.





Если в спальной комнате есть рабочая зона, письменный стол, необходимо соответствующую зону подсветить устройствам холодного спектра. Всего 2-3 трековых светильников могут заменить собою бра, люстру, точечные встраиваемые споты. Лучи света должны быть в стороне от спинки изголовья кровати для того, чтобы не беспокоить сон отдыхающего человека. Аналогичные требования предъявляются к обустройству пространства макияжного столика, зеркального элемента, шкафа. Приборы освещения с диммером помогут относительно просто ориентироваться в темноте и задать требуемую яркость.



Многие предпочитают использовать трековые светильники, установленные на шинопровод, в качестве декоративных устройств. Подобные решения не подходят сторонникам функциональности и минимализма, для которых наличие общего освещения является более чем достаточным, а все остальное считается излишней тратой денег. Красивые, необычные варианты причудливой формы способны придать помещению дополнительного уюта и комфорта. Зачастую они идеально подходят для проставления акцентов на отдельных деталях, элементах интерьера, подчеркивания их особенности.

Какие трековые светильники выбрать?

Оптимальным, комфортным и безопасным решением окажется выбор устройств с интегрированными светодиодными модулями. Неплохой альтернативой являются традиционные исполнения с филаментными либо обычными led лампами. Необходимо отметить, что светодиоды позволяют добиться светового потока, максимально приближенного к естественному свету, а также позволяют существенно (по сравнению с лампами накаливания) экономить электроэнергию. Они относительно просты в настройке требуемой цветовой температуры. Относительно традиционных устройств освещения, светодиодные элементы практически не греются и обладают высокой механической прочностью.

В выборе подходящей модели необходимо обратить внимание на такие моменты:

Высокое качество цветовой передачи;

Отсутствие эффекта мерцания;

Встроенная защита от скачков напряжения;

Энергетическую эффективность;

Мощность (с учетом площади помещения), цветовую температуру.

Найти трековые светильники, устанавливаемые на шинопровод, с требуемыми техническими характеристиками, дизайном можно тут. Хорошо, если форма, цвет, стиль выбранной модели будут гармонировать с имеющимися предметами и цветами в интерьере. Встраиваемые устройства относительно просто интегрировать в любой интерьер. Источники освещения с направленным светом способны создать своеобразный эффект высокого потолка. В идеале необходимо соблюдать определенный баланс по мощности, габаритам, количеству и исполнению приобретаемых устройств. При наличии любых вопросов, затруднений в выборе рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам.

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