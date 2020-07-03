Магнитный винил с клеевым слоем

Магнитный винил с клеевым слоем – востребованный материал в рекламной сфере.

Сегодня магнитный винил с клеевым слоем широко используется для изготовления различных изделий. Он был разработан несколько десятилетий назад компанией Aic Magnetics.

В его состав входят следующие компоненты:

• Феррит бария, придающий материалу необходимые магнитные свойства.

• Полимеры с присадками, обеспечивающие материалу гибкость и упругость.

Приобрести магнитный винил с клеевым составом можно в компании "Новикард".Он предлагается в листах и рулонах различных форматов. Нижняя часть материала защищена бумажной подложкой, что упрощает использование материала. После удаления защитного слоя можно сразу производить наклейку любой полиграфической продукции.

Из магнитного винила часто изготавливаются рекламные магниты на холодильник. Они могут быть различных размеров и форм. Кроме того материал используется для изготовления:

• Магнитных пазлов и других детских развивающих наборов.

• Магнитных наклеек на автомобили, к примеру, при свадебном оформлении машин.

• Наружной рекламы на металлических конструкциях.

• Выставочной рекламы на стендах.

• Объемных ценников.

При выборе магнитного винила необходимо учитывать, что материал должен иметь равномерную толщину по всему листу и гладкую поверхность. После вырубки должен образовываться ровный срез, без каких-либо следов крошек и волокон.

Магнитный винил – это безопасный материал. Изделия, изготовленные из него, не токсичны и не могут навредить людям и окружающей среде. Продукция разрешена к применению в детских учебно-развивающих игр и материалов.

Материал отличается высокой износостойкостью и гарантирует высокую надежность приклеивания. Благодаря повышенной эластичности и упругости повышается удобство его использования. Диапазон температур для использования изделий на базе магнитного винила -40 °C до +70 °C. Важно, что при перепадах температур магнитные свойства материала не ухудшаются. Магнитный винил – это, практически, пожаробезопасный материал. Его температура возгорания составляет +240 °C. Плюсом материала также является неприхотливость в уходе.

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