Ландшафтный дизайн участка

Оригинальность придомовой территории можно создать с помощью ландшафтного дизайна.

Сегодня многие владельцы загородных участков заказывают ландшафтный дизайн участка для того, чтобы повысить комфортность проживания. Компания «Оазис Групп» предлагает провести озеленение и благоустройство придомовой территории в соответствии с пожеланиями заказчика в кратчайшие сроки.

В компании имеются предложения по готовым проектам. Но также можно заказать разработку уникального ландшафтного дизайна. Очень удобно, что на сайте можно использовать калькулятор проектов для расчета стоимости предлагаемых услуг.

Современное ландшафтное искусство - это не только красивые клумбы и газоны. Это завершенные композиции, составленные из продуманных вариаций цветов, декоративных камней, водоёмов и различных скульптур.

Выделяют три стиля ландшафтного дизайна:

• Регулярный. Его главная особенность – это симметрия. В проектах четко прослеживаются четкие фигуры. Такой вариант отличается прямолинейностью и строгостью. В композиции хорошо смотрятся скульптуры и арки. Клумбы разбиваются в виде квадратов и прямоугольников, на них высаживаются роскошные цветы.

• Пейзажный. Он характеризуется асимметрией и, в определенной степени, хаосом. Но, несмотря на это каждый компонент расположен на определенном месте. В этом случае можно внедрить самые разнообразные идеи, но при этом важно, чтобы казалось, что композиция создана самой природой, без рукотворного вмешательства человека. Подчеркнуть данный факт можно извилистыми тропинками, которые ведут к уютной зоне отдыха, где можно почувствовать единение с природой.

• Японский. Этот вариант отличается оригинальностью и узнаваемостью. Большое значение в оформлении играют камни и валуны, которые подбираются по цвету. Обязательными компонентами являются водоемы и ручьи. В таких проектах обязательно предусматривается единый композиционный центр, чаще всего, это красивая круглая беседка.

Важно понимать, что ландшафтный дизайн должен сочетаться с архитектурой дома. Поэтому правильно подобрать его помогут специалисты. Помимо разработки ландшафтного дизайна в специализированной компании «Оазис Групп» предлагается множество других полезных услуг, позволяющих поддерживать порядок на придомовой территории.

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