"Без качественной металлургии в наше время невозможно представить нормальное развитие экономики", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников и ветеранов металлургической промышленности с Днем металлурга. Ежегодный профессиональный праздник отмечается в России в третье воскресенье июля.

"Ваша профессия имела огромное значение во все времена. Недаром целые эпохи в истории человечества называют по именам металлов: Бронзовый и Железный век. Тесно переплелась металлургия с тысячелетней судьбой России. От качества оружия и сельскохозяйственных орудий зависели безопасность и благополучие государства. Мастерство тех, кто работает с металлом, пользовалось невероятным уважением и почетом.

Колоссальное значение металлургия сыграла в годы Великой Отечественной войны. На предприятиях Горьковской области были отлиты сотни тысяч тонн металла. Люди работали практически круглосуточно, на деле воплощая призыв: "Все для фронта, все для Победы"! Сегодняшнее поколение металлургов является достойным преемником героев того времени.



Без качественной металлургии в наше время невозможно представить нормальное развитие экономики. Вы создаете продукцию, которая необходима оборонным заводам, аграрным предприятиям, нефтехимической промышленности и многим другим отраслям. Благополучие Нижегородской области во многом зависит именно от вашего труда. Благодаря работе металлургов реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, укрепляющие значение нашей страны.



В этот праздничный день примите слова благодарности за беззаветную преданность своему делу. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и счастья!" – отмечается в поздравлении.