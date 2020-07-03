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Общество

"Ростелеком" принимает участие в "Большой перемене"

15 июля 2020 13:21  [64] Общество

"Ростелеком" принимает участие во всероссийском конкурсе для школьников 8–10 классов "Большая перемена" — проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты "Ростелекома" разработали для участников конкурса кейсы по направлению "Меняй мир вокруг!" — "Цифровой город" и "Кибербезопасность". В эпоху цифровой экономики без мощной и надежной информационной и телеком-инфраструктуры невозможно обеспечить комфортную жизнь и эффективную работу.

Школьникам придется разобраться, что стоит за понятиями "умный город", "умный регион", "цифровые городские сервисы". Участникам предстоит разработать и предложить новый полезный цифровой сервис для своего города. Также дети смогут погрузиться в проблему безопасности при использовании цифровых продуктов.

В процессе решения кейса им нужно будет проанализировать риски, с которыми сталкиваются пользователи электронных устройств, продумать и описать модели угроз, которые связаны с интернетом вещей в повседневной жизни, а также предложить варианты защиты персональных устройств.

Этап решения заданий пройдет на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн до 22 июля 2020 года.

СПРАВКА:

Конкурс "Большая перемена" — это возможности для образования, развития и коммуникации учеников 8–10 классов. В нем принимают участие более миллиона старшеклассников. Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Твори!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

В полуфиналы конкурса выйдут 6 000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями — 300 учащихся 8–9 классов и 300 десятиклассников. Победители из 10-х классов получат до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, а также приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап.

Победители из 8–9 классов получат по 200 тысяч рублей. Эти деньги могут пойти на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек". 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия — страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Партнеры "Большой перемены" — Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

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