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Бизнес

Выпуск IТ-оборудования организуют в Арзамасе на средства ФРП

15 июля 2020 13:35  [59] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит арзамасскому ОАО "Рикор Электроникс" (бывший "Арзамасский завод радиодеталей") льготный заем для организации производства IТ-оборудования. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Евгений Люлин.

Сумма заемных средств составит 249,5 млн рублей при общем бюджете проекта в 320 млн рублей. Компания планирует создать производство серверных платформ на базе отечественных и зарубежных процессоров, промышленных компьютеров, блоков питания, систем хранения данных и комплектующих.

По словам Евгения Люлина, сейчас в России отсутствует подобное производство по конкурентным ценам, поэтому его приходится закупать за рубежом и сумма импорта оценивается ежегодно примерно в $8 млрд. Когда "Рикор Электроникс" откроет свое производство, доля импорта снизится на 30%.

В "Рикор Электроникс" говорят что уже разработали ряд прототипов и уже наладили мелкосерийный выпуск отдельных видов продукции. Предприятие планирует выпускать 18 тысяч серверных платформ в год. Помимо поставок на российский рынок, компания планирует экспортировать около 11% продукции в страны Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ.

Директор регионального Фонда развития промышленности Алексей Назаров сообщил, что сейчас в ФРП находятся на рассмотрении еще 13 заявок от Нижегородской области на создание импортозамещающих производств с совокупным объемом инвестиций в экономику региона более 3,4 млрд рублей.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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