Тактильные плиты могут быть установлены на нижегородских дорогах Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Тактильные плиты могут быть установлены на нижегородских дорогах. Такое поручение дал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Он поставил задачу рассмотреть возможность установки тактильных плит для маломобильных групп населения на объектах, включенных в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



"Сегодня проинспектировал, как ведутся работы на улице Ошарской в Советском районе, которая вошла в ремонтный перечень нацпроекта этого года. Здесь расположено отделение всероссийского общества инвалидов, рядом на улице Невзоровых – Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов. Было принято решение обустроить на этом участке доступное пространство для маломобильных групп населения. Здесь будет установлена специальная тактильная плитка. Оснащение территорий тактильными наземными указателями – это важный этап адаптации объектов по программе "Доступная среда". Специальные тротуарные покрытия делают более комфортным и безопасным перемещение людей с ограниченными возможностями. В этом году такую же плитку установят и на улице Федосеенко. Поставил задачу перед департаментом дорожного хозяйства рассмотреть возможность устройства тактильных плит для маломобильных граждан и на следующий год", – сказал Юрий Шалабаев.

По словам подрядчика, который ремонтирует дорогу по ул.Ошарской, на данный момент выполнено около 40%. Предусмотрен комплекс работ: разборка старого дорожного и тротуарного бордюрного камня, установка нового, ремонт тротуаров, устройство асфальтового покрытия на проезжей части. Тротуары на участке от улицы Белинского до улицы Республиканской уложены на 100%, примерно на 90% уложено новое дорожное полотно.

Юрий Шалабаев сообщил, что в настоящее время работы ведутся на 20 дорожных участках из 26, вошедших в нацпроект.