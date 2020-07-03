Мошенничество при покупке автомобиля выявлено в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские напоминают о распространенной схеме мошенничества при покупке автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в этот раз мужчина взял в аренду автомобиль иностранного производства. Приехал на нем из Татарстана в Нижний Новгород, потом решил его продать и разместил объявление в Интернете.

Спустя время ему написал покупатель, и они договорились о встрече. При осмотре транспортного средства у нижегородца не возникло никаких нареканий и подозрений. Для оформления сделки купли-продажи мошенник предоставил поддельные паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. Оформив договор, покупатель передал злоумышленнику 800 тысяч рублей и забрал автомобиль.

Через несколько дней новый владелец обнаружил пропажу машины, которая была припаркована около дома, где он проживал. Обратившись в полицию, 39-летний нижегородец узнал, что стал жертвой мошенника, а приобретенный им автомобиль забрал эвакуатор, который вызвал законный собственник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Нижегородская Госавтоинспекция напоминает: необходимо удостовериться в том, что приобретаемое транспортное средство продает собственник либо лицо, действующее по нотариальной доверенности, с правом продажи.

"Можно реализовать возможность проверки приобретаемого транспортного средства перед совершением сделки на предмет наличия запретов, ограничений, розыска, а также залогового имущества банка через официальный сайт ГИБДД, где имеется вкладка "проверка автомобиля по идентификационной маркировке", - отметил начальник ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.

Не рекомендуется вносить, передавать предоплату за приобретение автомобиля, не заверив факт передачи денег нотариально. В случае внесения аванса недобросовестные продавцы могут исчезнуть либо отрицать факт получения денег.