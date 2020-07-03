Новый детский комплекс "Кванториум" будет создан в Выксе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый детский комплекс "Кванториум" будет создан в Выксе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Кванториумы" стали одним из самых ярких символов национального проекта "Образования". С одной стороны их объединяет общая идея, но их наполнение зависит от места расположения. Выкса – это мощный промышленный и культурный центр региона. Здорово, что именно здесь будет создан такой комплекс. Выксунские предприятия нуждаются в молодых и перспективных кадрах, готовы участвовать в воспитании новых поколений инженеров и металлургов", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, "Кванториум" в рамках национального проекта "Образование" появится в Выксе в 2022 году и будет представлять собой комплекс для детей всех возрастных групп.

"Символично и место размещения "Кванториума". Он станет важной частью исторической среды города, впитает лучшие металлургические традиции. Еще один "Кванториум" скоро появится в другом важном промышленном центре региона – в городе Бор. Это в полной мере соответствует основной идее нацпроектов, которые определил президент России Владимир Путин – быть полезными всем жителям страны", - добавил Глеб Никитин.

15 июля 2020 года министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, администрация городского округа Выкса и АО "Выксунский металлургический завод" заключили соглашение о строительстве нового детского комплекса "Кванториум". Документ подписали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков и директор по качеству ВМЗ Дмитрий Махров.

Здесь создадут так называемые функциональные зоны: хайтек-цех, лекторий, шахматную гостиную, коворкинг. Кроме того, запланировано открытие пяти квантумов. "Промробоквантум" ознакомит с роботизацией и интеллектуальными системами. Узнать о методах получения наноматериалов, нанослоев поможет "Наноквантум". Зона "IT-квантума" позволит приобрести фундаментальные знания, работая в команде с использованием кейс-технологий. "Автоквантум" - это уникальная зона обучения с интеллектуальными и беспилотными транспортными системами. А "Биоквантум" даст возможность освоить современные методы изучения биологических объектов и научит работе в биологических лабораториях", - рассказал Сергей Злобин.

"Сегодня состоялось подписание соглашения, в рамках которого в Выксе в 2022 году появится свой "Кванторуим". Он будет размещаться на территории бывшего чугунолитейного цеха – сердца Выксы, исторического места, где более двух веков назад закладывалось металлургическое мастерство. Именно оно впоследствии сделало Выксу такой, какая она является сейчас", - заявил Владимир Кочетков.

Наличие нового образовательного объекта было запланировано на территории чугунолитейного цеха еще год назад при подаче заявки на грантовый Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений, в котором Выкса победила во второй раз, получив 90 млн рублей на реализацию одного из этапов.