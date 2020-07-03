Нижегородские специалисты и волонтеры получили награды за работу во время пандемии COVID-19 Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню навыков молодежи, состоялось 15 июля в Приволжском исследовательском медицинском университете. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе мероприятия 17 наставников молодых специалистов, работавших в учреждениях здравоохранения Нижегородской области в период проведения противоэпидемиологических мероприятий, награждены благодарностями губернатора Нижегородской области.

"Мы крайне признательны наставникам, которые откликнулись на нашу инициативу в период самоизоляции. Ведь наставничество - это не просто передача знаний, но еще и формирование азов профессионализма, отношения к будущей профессии. Ваша энергия добра поможет нам вместе и в дальнейшем принимать правильные решения", - сказал присутствовавший на награждении министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Еще 15 благодарностей за подписью председателя Законодательного собрания Нижегородской области вручила волонтерам заместитель председателя ЗС НО Ольга Щетинина.

"Сегодня мы видим здесь прекрасный пример единения совершено разных людей, которые нашли свое призвание в одном общем деле - помощи нуждающимся в поддержке нижегородцам, находящимся в медицинских учреждениях и борющихся с коронавирусом. Это не только волонтеры-медики, студенты медицинского университета, но и представители других профессий, например, экскурсоводы или специалисты по связям с общественностью. Я благодарю каждого из вас за стремление делать добро, за желание прийти на помощь в непростое для всех нас время. Уверена, только вместе мы сможем справиться с пандемией", - сказала Ольга Щетинина.

О работе волонтеров-медиков рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

"Наши студенты горячо откликнулись на такой страшный вызов для всей системы здравоохранения, как пандемия. На начало июля более 1200 студентов ПИМУ участвовали в мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, и многие из них совмещали волонтерскую деятельность с работой в качестве среднего медицинского персонала в госпиталях, перепрофилированных под лечение COVID-19. А более 750 студентов работали в качестве волонтеров. В основном, мы привлекали к работе студентов старших курсов - с 4-го по 6-й. Это была не просто волонтерская, но и профессиональная помощь врачам, сестринскому корпусу, в том числе в "красных зонах", где пациентам нужен ежедневный, ежечасный уход. Кроме того, на базе медицинского университета был развернут call-центр, где более 30 операторов ежедневно работали для тех нижегородцев, которые не нуждались в госпитализации и проходили лечение на дому. Это была очень важная и очень нужная часть нашей работы", - рассказал ректор.