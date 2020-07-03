Самым популярным талисманом Нижнего Новгорода среди участников конкурса является олень Общество

Завершился первый этап конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщают организаторы.

В настоящее время они получили 221 заявку от авторов со всей России. Конкурс проводится совместно с программой поддержки талантливых авторов ВКонтакте - VK Talents.

Как сообщают организаторы, самым популярным образом стал символ Нижнего Новгорода и региона – олень.

Среди эскизов талисмана также есть главные достопримечательности города – Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, стадион "Нижний Новгород".

Многие авторы изобразили знаменитых нижегородцев – механика-изобретателя Ивана Кулибина и писателя Максима Горького.

В эскизах также использовали орнаменты традиционных народных художественных промыслов региона.

Самым распространенным названием для талисмана стало "НиНо". Такое имя для своих персонажей предложили сразу несколько авторов.

На следующем этапе известные нижегородцы выберут трёх финалистов.

В состав жюри вошли:

- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

- заместитель председателя правительства Нижегородской области

- министр культуры Нижегородской области Олег Беркович

- заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина

- художник, куратор Артем Филатов

- капитан баскетбольного клуба "Нижний Новгород", игрок сборной России по баскетболу Евгений Бабурин

- арт-директор компании Dreamlaser Антон Колодяжный

- креативный директор агентства FRIENDSHIP Артем Мещеряков

- основатель студии дизайна Cross Art Studio, вокалист группы 7000$ Роман Докукин

- художник-аниматор Максим Литвинов

- креативный продюсер Артем Дертев

- спортивный комментатор и ведущий "Первого канала" Павел Занозин

- директор Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, "Эксперт 800" Анна Гор

- директор Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова Наталья Панова

- почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, "Эксперт 800" Татьяна Виноградова

- директор фабрики стеклянных ёлочных игрушек "Ариэль" Аркадий Гаранов

- ресторатор Сергей Уханов

- видеоблогер Таня Старикова

Второй этап пройдет с 15 по 23 июля. Финалисты получат памятные призы и билеты на главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Их персонажи будут доработаны и представят на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Итоги будут подведены 15 августа 2020 года. Победителю достанется Apple iPad Pro 12,9.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать в конкурсе по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода.



"800-летие Нижнего Новгорода - событие не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Хочется, чтобы талисман юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города. Это должен быть один из ярких и узнаваемых символов, воплощающий в себе ключевые образы Нижнего Новгорода: историю, архитектуру, культуру, ландшафты, народные промыслы, городские легенды или известных персонажей", - сказал Глеб Никитин.