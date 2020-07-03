Еще меньше ограничений: в Нижегородской области зрители могут посещать фестивали и чемпионаты Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 июля внес изменения в Указ "О режиме повышенной готовности". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно изменениям, теперь в Нижегородской области зрители могут посещать отдельные спортивные и культурные события, тогда как раньше это было запрещено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Посетить массовые мероприятия можно лишь в том случае, если это одобрит Координационный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории Нижегородской области.

"Лето всегда было временем масштабных культурных и спортивных событий, которые делают жизнь в городах региона ярче и интереснее. Много запланированных мероприятий отменилось еще весной, но какие-то проходят и будут проходить", - сказал Глеб Никитин.

"По каждому событию, где предполагается присутствие гостей и зрителей, проводится тщательная работа с Роспотребнадзором, чтобы взвесить и просчитать все риски. Решение в отношении каждого мероприятия принимается коллегиально Координационным штабом. Это позволяет учесть позицию всех ведомств. Главным фактором остается безопасность людей", - пояснил он.

Ближайшими массовыми мероприятиями, где предполагаются зрители, являются матчи Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 при условии заполняемости не более 10% от максимальной вместимости стадиона, IV фестиваль нового российского кино "Горький fest", церемония вручения Государственной премии в области современного искусства "Инновация".

"Знаю, что многие нижегородцы соскучились по футболу. Летом особенно приятно лично побывать на стадионе. Доступными станут и яркие культурные события. Конечно, ситуация вносит свои коррективы, и организаторам придется соблюдать очень жесткие требования безопасности", - отметил Глеб Никитин.

При проведении массовых мероприятий, организаторы должны обеспечить:

- разобщение потоков зрителей на входе и выходе (например, группами не более 30 человек с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра между людьми в группе);

- соблюдение обязательного масочного режима;

- обязательное измерение температуры тела присутствующих, как зрителей, так и персонала;

- соблюдения дистанции 1,5 метра при рассадке зрителей.

Напомним, что режим повышенной готовности для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции введен в Нижегородской области в середине марта.