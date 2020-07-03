Выехавший на "встречку" на пр.Гагарина водитель Hyundai попал в смертельное ДТП

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Водитель автомобиля Hyundai попал в смертельное ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде 16 июля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла около 12:40 в районе д.88.
Как пояснили в Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля Hyundai по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоящий на обочине Volkswagen.
Мужчина скончался на месте.
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