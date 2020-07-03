Архитекторы презентуют концепции знаковых мест в Нижнем Новгороде Общество

Концепции благоустройства Большой Покровской и площади Лядова, Александровского сада, Нижегородской ярмарки и площади Ленина будут представлены 17 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этот день на YouTube-канале пройдет онлайн-презентация архитектурных решений по развитию трех территорий в рамках программы "Среда 800". Направление реализуется в стратегическом партнерстве "Центра 800" и Института развития городской среды Нижегородской области.

Предварительная концепция по территории Нижегородской ярмарки и площади Ленина будет дорабатываться по результатам онлайн-анкетирования, оценки экспертов и заинтересованных жителей. Финальная версия будет презентована ориентировочно в начале августа.

Итоговые концепции развития Большой Покровской с площадью Лядова и Александровского сада были разработаны по заказу администрации Нижнего Новгорода в 2019 году. По ним также собирается обратная связь – результаты войдут в рекомендации к разработке проектно-сметной документации.

Отметим, решения по благоустройству будут выложены в день презентации на сайте sreda800.ru. Горожане смогут детально изучить концепции и оставить обратную связь. Для этого будет открыта форма внизу страницы.

Расписание:

12:00 Большая Покровская и площадь Лядова (итоговая концепция от бюро "КБ Стрелка")

14:00 Александровский сад (итоговая концепция от бюро "Wowhaus")

16:00 Ярмарка и площадь Ленина (предварительная концепция от бюро "Megabudka").