Экс-сотрудник нижегородского МВД необоснованно потратил 13 млн рублей бюджетных средств Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения управления МВД России по Нижегородской области необоснованно потратил 13 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Суд признал его виновным в преступлении по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Было установлено, что с ноября 2011 по апрель 2013 подсудимый подготовил проектную документацию по строительству учебного корпуса Нижегородской академии МВД с завышенной стоимостью работ.

Из-за этого госконтракт был заключен по максимальной цене. Бюджетные средства выделялись под предлогом укрепления фундамента здания.

Экс-начальнику управления тылового обеспечения назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.