Автомобиль арестовали в Кстове у должницы за отопление и горячую воду Общество

Автомобиль марки Nissan Terrano арестован у жительницы города Кстово из-за долгов за отопление и горячую воду перед ПАО "Т Плюс". Сумма остатка долга владелицы машины по исполнительному листу составляет 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Арест наложен судебным приставом на основании судебного приказа о принудительном взыскании задолженности перед поставщиком услуги. Инициатором подачи документов в суд выступил Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс". Это шестой автомобиль, арестованный с начала 2020 года за долги за отопление и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" в городах работы компании Дзержинске и Кстове.

Чтобы арест был снят, хозяйке машины необходимо в течение 10 дней полностью оплатить сумму долга с учетом судебных издержек и пени, а также исполнительский сбор службы судебных приставов. В противном случае автомобиль будет реализован через специализированную организацию, а вырученные денежные средства направлены на погашение задолженности.

По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма просроченной задолженности за отопление и горячую воду жителей Дзержинска и Кстова перед ПАО "Т Плюс" составила 958 млн рублей. За первое полугодие 2020 на принудительное взыскание в органы исполнения (банки РФ, Службу судебных приставов, Пенсионный фонд РФ) было направленно более 20 тыс. исполнительных документов на клиентов-физических лиц.