Форум "iВолга" пройдет дистанционно, основной упор будет сделан на образовательную часть Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 16 июля 2020 года провел совещание по подготовке молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга", который реализуется с 2013 года на основании поручения президента РФ. Об это сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

Открывая совещание, Игорь Комаров отметил, что из-за коронавирусной инфекции форум в 2020 году пройдет в дистанционном формате. Кроме обеспечения безопасности участников в период пандемии, такой формат позволит отработать новые технологии взаимодействия с молодежью.

"Основной упор будет сделан на образовательную часть проекта, которая поможет ребятам глубже погрузиться в атмосферу дружеского интеллектуального взаимодействия и здоровой конкуренции в конкурсе проектов. И, конечно, "iВолга" останется самой яркой и востребованной окружной дискуссионной площадкой", - говорится в сообщении.

Центральным событием заключительного дня должна стать панельная дискуссия по ключевым вопросам молодежной политики, в которой в формате прямой линии примут участие главы регионов округа. Ожидается, что на этой площадке пройдет активное обсуждение самых важных для молодежи вопросов, и она станет основой запланированного Совета округа по вопросам молодежной политики.

"Форум "iВолга", который стартует менее чем через 40 дней, - это большой социальный эксперимент. Отмечу, что решаясь на него, мы провели предварительную работу и согласовали формат с Федеральным агентством по делам молодежи и презентовали его модель перед управлением общественных проектов президента РФ. Уверен, что опыт, полученный нашим округом и Самарской областью по проведению крупнейшего мероприятия в полностью дистанционном формате, будет востребован и на всероссийском уровне", - отметил Игорь Комаров.

С 2013 года через обучающие программы форума прошли около 14 тысяч молодых людей. На протяжении всех лет работы "iВолга" - самый масштабный среди других молодежных окружных форумов России по количеству участников и длительности смены. Это центральная площадка в системе реализации государственной молодежной политики в Приволжье.