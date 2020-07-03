Доследственная проверка организована по информации об опасном речном транспорте в Нижегородской области Общество

Доследственная проверка проводится по факту выявления в СМИ информации об организации перевозок пассажиров речным транспортом, опасных для их жизни и здоровья. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

В новостном материале говорилось о том, что перевозки осуществлялись без соответствующих разрешений и с грубыми нарушениями правил безопасности на воде. Желающим получить услугу по перевозке не выдавались спасательные жилеты.

В настоящее время следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации.

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