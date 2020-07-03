Пострадавшим от пандемии самозанятым нижегородцам напоминают о безвозмездной поддержке Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Пострадавшим от распространения коронавируса самозанятым нижегородцам напоминают о безвозмездной бюджетной поддержке.

Как сообщили в департаменте предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода, до 31 июля продолжается прием документов на выплату средств региональной поддержки самозанятым гражданам, терпящим убытки от распространения новой коронавирусной инфекции.

Директор департамента Илья Лагутин уточнили, что претендовать на выплату могут нижегородцы – налогоплательщики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", официально зарегистрированные до 13 марта 2020 года.

Оформить поддержку можно за весь период действия ограничений, начиная с 28 марта 2020 года. Размер выплат составит 13 942,53 рубля в месяц.

По словам Ильи Лагутина, помогать со сбором и оформлением документов, а также консультировать по всем интересующим вопросам самозанятым станет помогать некоммерческая организация – Ассоциация самозанятых Нижегородской области.

Прием заявителей будет проходить по будним дням с 17 по 31 июля с 12:00 до 19:00 в помещении соседского центра ТОС "Усиловский" на улице Усилова, 2/2.