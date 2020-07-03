Почему хоть раз в жизни стоит посетить Байкал?

Байкал – одно из самых чистых, глубоких озер в мире. Приехав сюда, вас встретит неповторимый ландшафт, удивительная природа, которая царит рядом с великим водоемом. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов и остаются в диком восторге. Активтур предлагает разнообразный отдых на Байкале. На их сайте можно выбрать тур из 70 представленных. Это может быть, как пляжный, так и насыщенный отдых летом, весной, осенью и даже зимой.

Большинство все же предпочитает приезжать сюда летом. У побережья много туристических баз, отелей и гостиниц, где можно с комфортом разместиться. Меньшая часть людей, кто увлекается экстремальными видами спорта, приезжают зимой. В этот период года озеро по-особенному красиво и может развлечь туристов зимней необычной рыбалкой. Еще одно развлечение – покататься на собачьих упряжках, джипах по кристально чистому льду. Летом досуг организовать помогут экскурсии по воде, посещение уникальных природных мест, которые находятся неподалеку от Байкала.

Какие еще преимущества можно выделить?

Прежде всего этот край славиться природной красотой. С любого берега открываются невероятные пейзажи, которые никого не оставят равнодушным. Само побережье имеет очень большую протяженность. Четверть всего берега недоступна для проезда на автомобилях, так как отсутствуют дороги. Особой популярностью пользуется курорт Листвянка.

Отдых здесь можно назвать специфичным, но это и притягивает туристов. Многие приезжают сюда, чтобы насладиться природой, уединиться и отдохнуть от городской суеты и бытовых проблем. Только здесь можно полюбоваться природой, которая не была испорчена технологиями и инновациями. Кто-то выбирает в качестве размещения турбазы, кто-то отдыхает прямо в лесу, но те и другие люди получают невероятный кайф и силу от пребывания на Байкале. Если вы хорошо закалены, то можете попробовать поплавать в озере. Вода здесь очень холодная круглый год. Это единственный минус, который даже незаметен на фоне остальных преимуществ. Если вы давно мечтали увидеть уникальные места, то вам прямиком на Байкал.

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