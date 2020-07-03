3D-печать – будущее уже рядом

Сегодня 3D принтеры стали очень популярными и хорошо обосновались не только в промышленности, но и среди обычных пользователей. Однако, специалисты отмечают, что пик популярности еще не достигнут и в будущем такие устройства увеличат функциональность. Вряд ли кто сможет позволить купить себе такой принтер домой, но вот заказать услугу печати вполне. Так, например, компания NKTECH3d предлагает выполнить 3д печать разной сложности. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

Преимущества 3D-принтера

Трехмерная печать может быстро изготовить нужный высокоточный прототип. Можно выбрать оптимальные параметры и регулировать настройки. На основных плюсах стоит заострить внимание.

• Скорость. Раньше на сборку проектов и макетов уходили дни, недели и даже месяцы в зависимости от объема. Принтер же может за несколько часов произвести на свет основные модели. За счет этого некоторые производители стали изготавливать детали на заказ. Такое решение позволило улучшить массовое производство. Теперь отпала необходимость производить детали про запас и хранить их на складе. Ведь их можно печатать по мере необходимости.

• Цена. Крупные проекты конечно обходятся недешево, но это все равно выходит выгоднее, чем использование традиционных технологий. Кто-то использует эти технологии для производства продуктов небольшими тиражами или для создания прототипа. Особенно это актуально для ювелирной деятельности. Ведь куда удобнее напечатать прототип, нежели отливать его из металла.

• Качество. Даже на недорогих устройствах можно добиться производства продукции отличного качества. Все конечно же зависит от таких характеристик устройств как фотополимерная печать, металлический корпус, технология FDM.

• Точность. Этот параметр также зависит от технических характеристик. К примеру, модели, которые выполняют работу в закрытом корпусе, могут создать более точное изделие, чем те, которые не имеют защиты. Это доступно благодаря тому, что внутри поддерживается равномерный температурный режим.

Трехмерная печать очень полезна и нашла применение во многих отраслях промышленности. Особенно эта разработка стала невероятно полезной в медицине.

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