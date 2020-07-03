В чем выгода рефинансирования кредита?

В жизни многих граждан кредит – обычное явление. Ведь в жизни могут случится разные ситуации, которые требуют крупных единовременных вложений. Но для банков в определенный момент наступает период, когда уже, казалось бы, все воспользовались данной услугой. Тогда сокращается приток новых клиентов. Так и появилось такое направление как рефинансирование кредита для физических лиц. По сути это означает повторное получение займа только на более выгодных условиях. Полученные средства идут в счет погашения предыдущего долга.

В чем отличие обычного кредитования от рефинансирования?

Кредит выдается под разные нужды. Это может быть покупка автомобиля, недвижимости, открытие бизнеса, потребительские расходы и т.п. Рефинансирование же подразумевает выдачу денежных средств на погашение долга по кредиту в другом банке. Основной целью таких услуг является уменьшение процентной ставки, продление срока выплат, снижение ежемесячных взносов. Получается, что заемщик пользуется более выгодными условиями.

Рефинансирование стало очень популярной услугой. Особенно для тех банков, где кредиты с большой процентной ставкой. В таких случаях люди пытаются найти выход снизить расходы. Если срочно нужны средства, то банки выдают кредит по не очень выгодным условиям, которые потом люди стремятся как-то исправить в свою пользу.

Преимущества рефинансирования

• Вы можете объединить несколько займов у которых общая дата погашения. В таком случае не придется помнить о всех датах погашениях, ездить по разным банкам для внесения платежа.

• Не всегда механизмы погашения удобные и выгодные, поэтому рефинансирование может решить эти проблемы. Это будет удобнее даже в том случае если процентная ставка и условия останутся прежними.

• Процентные ставки не всегда выгодны. Кредитный рынок не всегда стабилен, поэтому большие суммы можно рефинансировать, уменьшив процент.

Рефинансирование выгодно. Особенно в тех случаях если процентная ставка по кредиту большая. Поэтому не нужно боятся этой услуги и стоит воспользоваться.

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