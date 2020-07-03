Топ сайтов, где можно смотреть забавные и смешные ролики

После долгого рабочего дня каждый отдыхает по-разному. Кто-то любит принять ванную, сходить в бар, а кто-то предпочитает прийти домой и лежа на диване смотреть веселые ролики. Если вы предпочитаете последний вариант, то эта подборка сайтов с приколами заинтересует.

• Сайт https://videoface.ru/ предлагает множество интересных и забавных роликов на любой вкус. Кроме этого можно посмотреть музыкальные клипы, трейлеры к фильмам, мультики. Ролики добавляют пользователи, но только с разрешения администрации. Приколам и юмору посвящен отдельный раздел https://videoface.ru/video/humor/.

• Сайт дерби больше подойдет для любителей шокирующих фотографий. Здесь можно найти фото с элементами фантастики или просто необычные картинки.

• Если у вас есть чувство юмора, то веб сайт l4f определенно понравится. Здесь выкладывают анекдоты, фотоматериал и видео ролики. Также если нужен оригинальный и прикольный подарок, то есть магазин с необычными товарами, которые точно удивят друзей.

• Карамба ТВ довольно известный ресурс, который известен большим каталогом пародий на сериалы и известные фильмы. Контент представленный на сайте в основном оригинальный и созданный специально для этого ресурса.

• Еще один хостинг с бесплатными файлами – смотри.ком. Особенность этого ресурса заключается в возможности смотреть видео в режиме онлайн. Контент наполнен юмором. Здесь представлены ТВ-каналы, телепередачи, в том числе зарубежные и т.п. Материал можно смотреть исходя из рубрик. Сайт доступен только для пользователей 18+.

• Интересный сайт с большим каталогом приколов – тормашки.нет. У ресурса очень запоминающийся логотип – подмигивающий и перевернутый смайлик. Здесь представлены мотиваторы, демотиваторы, черный юмор и многое другое. Все четко разложено по категориям и рубрикам. Также можно поделиться мнением, если зарегистрироваться на портале.

Если хотите отдохнуть от ежедневных проблем и расслабиться, то пользуйтесь подборкой отличных сайтов с приколами.

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