"Россияне готовы отказаться от копейки", - исследование банка "Открытие" Общество

Около 42% россиян (в том числе 49% жителей Приволжского Федерального округа) считают, что в стране уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"

Еще 37% россиян (36% жителей Поволжья) не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи. Главный довод сторонников сохранения копейки в обороте - ее роль национального исторического символа, который не менее важен, чем рубль.

Примерно 63% опрошенных из ПФО заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. В прошлом году для оплаты товаров и услуг самую мелкую в стране монету использовали 13% россиян (8% респондентов ПФО), в этом году — лишь 7%.

Наибольшая доля тех, кто использовал однокопеечные монеты в расчетах в 2020 году - в Уральском (15%) и Приволжском (10%) федеральных округах. Реже всего расплачивались такими наличными деньгами за последний год жители Северо-Западного (4%) и Сибирского (6%) федеральных округов, а также Москвы и Московской области (также 6%).



Около 58% россиян (60% из ПФО), тем не менее, заявили, что по-прежнему бережно хранят полученные на сдачу мелкие монеты номиналом в 1 копейку и 5 копеек, при этом у половины из них монеты хранятся вместе с другими наличными. Оставляют на кассе или выбрасывают такие монеты 28% респондентов (в ПФО 26%), а 6% (и 7% опрошенных из Приволжья) отдают эту мелочь со сдачи на благотворительность. Еще 2% обменивают такие монеты на безналичные деньги в специальных автоматах, в ПФО имеющих опыт обмена мелочи в специальных автоматах не нашлось.



Из тех, кто выступает за сохранение копейки, 38% респондентов (42% жителей Сибирского федерального округа и 40% жителей Москвы и Московской области) назвали ее историческим национальным символом России, не менее важным, чем рубль. 24% считают, что монеты номиналом в 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте.

Наибольшая доля сторонников версии пользы копейки - в Сибирском (35%) и Уральском (30%) федеральных округах. 20% полагают, что копейка помогает научить ребенка копить деньги: такая точка зрения наиболее популярна у жителей Приволжского (25%) и Северо-Кавказского (24%) федеральных округов. 10% опрошенных уверены, что использование мелких монет позволяет экономить деньги: такого мнения чаще других придерживаются жители Уральского (16%) и Приволжского (14%) федеральных округов. При этом четверть россиян (24%), в ответ на вопрос о плюсах использования копейки, заявили, что их нет.



С 2012 года в России прекращена чеканка монет номиналом 1 и 5 копеек, однако выпущенные ранее монеты такого достоинства продолжают находиться в бессрочном денежном обороте.



Опрос проведен банком "Открытие" 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.