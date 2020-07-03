Тротуарная клинкерная брусчатка и ее преимущества

По своей сути клинкерная брусчатка представляет обожженную прессованную глину натурального происхождения. Во все времена человек хотел обустроить свое жилье, но главное было это сделать быстро, просто и с наименьшими трудозатратами. Глина как раз и есть тот материал, который подходит под это описание. Это древний, прочный и универсальный отделочный материал, который и по сей день пользуется популярностью.

Большой выбор современной тротуарной клинкерной брусчатки представлен на сайте https://www.eos-klinkier.com.ua/catalog/trotuarnaya_klinkernaya_bruschatka/. У этого материала есть масса достоинств, которые делают эту плитку такой популярной. Недостатков брусчатка почти не имеет, только что ее цена.



• Прочность. Изготовленная плитка по специальной технологии получается очень прочной и устойчивой большим нагрузкам.

• В материале практически отсутствуют поры, поэтому он не пропускает воду, что является его главной особенностью.

• Свойство морозостойкости связанно напрямую с предыдущим. Если нет переизбытка влаги, то и при замораживании не будет разрушений.

• Высокая плотность материала дает еще одно преимущество – устойчивость к истиранию.

• Исходя из вышеперечисленных пунктов следует то, что материал является долговечным. В процессе эксплуатации брусчатка не меняет своих свойств.

• Для тротуарной клинкерной брусчатки характерна еще устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

• За плиткой практически не нужно ухаживать, так как поверхность не впитывает жидкости, но при этом хорошо моется. Это делать придется крайне редко, так как материал не загрязняется.

• Если обнаружатся повреждения, то легко можно отремонтировать только одну плитку. Не нужно будет перекладывать весь ряд. Также возможно просто перевернуть испорченную сторону на 180 градусов.

Кроме всего вышесказанного стоит отдельно выделить эстетические свойства. Производители предлагают широкую палитру цветов и оттенков, которые каждый по-своему привлекателен.

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