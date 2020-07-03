Оборудование по нацпроекту "Здравоохранение" начало поступать в нижегородские медучреждения Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Оборудование по национальному проекту "Здравоохранение" начало поступать в медучреждения Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В частности, по проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет закуплено 114 единиц оборудования.

Губернатор пояснил, что сейчас ведется переоснащение трех медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным: ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер", ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамас", ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ".

"Борьба с онкологическими заболеваниями – один из абсолютных приоритетов развития региональной системы здравоохранения. Огромную роль здесь играет техническое оснащение областных и межрайонных центров. Без современного оборудования практически невозможно оказывать качественную медицинскую помощь по данному направлению. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" удается закупить необходимые образцы техники. Первые поставки уже осуществляются в областной онкодиспансер", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в этом году закупается три КТ-аппарата, в том числе для инвазивных процедур, МРТ, современная морфологическая лаборатория, эндоскопическое оборудование последнего поколения для ранней диагностики опухолей, видеоэндоскопические стойки для малоинвазивных операций, клинико-диагностическое и реанимационное оборудование. На эти цели выделяется около 1,5 млрд рублей.

"Дополнительно из областного бюджета направляется около 50 млн рублей на создание четырех центров амбулаторной онкологической помощи - в Балахне, Кстове, Арзамасе и в городе Бор. Это очень важное направление работы по созданию условий для оказания качественной медпомощи на всей территории региона. Именно это – главная цель национального проекта "Здравоохранение", определенная президентом России Владимиром Путиным", - отметил глава региона.