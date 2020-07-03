Бензиновый и дизельный генератор: особенности, сфера применения, плюсы и минусы

Генератор представляет собой устройство, предназначенное для преобразования механической энергии в электрическую. Традиционная конструкция оборудования предусматривает наличие двух основных элементов. Первый – двигатель внутреннего сгорания, который вырабатывает энергию. Второй – альтернатор, который эту энергию преобразует. По типу используемого топлива различают три вида генераторов – бензиновые, дизельные, газовые.

Первые две разновидности пользуются спросом на российском рынке: они надежны, универсальны, имеют хорошие КПД. Поэтому покупатели задаются вопросом, какой генератор лучше выбрать – бензиновый или дизельный. Для ответа на него давайте рассмотрим достоинства, отличия, особенности обоих типов оборудования.

Общие достоинства

К числу самых серьезных достоинств, общих для дизельных или бензиновых генераторов, относятся:

Автономность. Оборудование используется без привязки к каким-либо инженерным сетям. Единственное условие – наличие топлива;

Оборудование используется без привязки к каким-либо инженерным сетям. Единственное условие – наличие топлива; Доступность горючего. И бензин, и дизельное топливо не считаются дефицитными видами;

И бензин, и дизельное топливо не считаются дефицитными видами; Разнообразие выпускаемых моделей. На сегодняшнем российском рынке представлены разные по мощности, габаритам и стоимости электростанции. Это позволяет выбрать подходящий источник электроэнергии для конкретных условий эксплуатации;

На сегодняшнем российском рынке представлены разные по мощности, габаритам и стоимости электростанции. Это позволяет выбрать подходящий источник электроэнергии для конкретных условий эксплуатации; Надежность. Современное оборудование от проверенных предприятий-производителей имеет длительный срок беспроблемной службы.

Несмотря на общие достоинства, каждая из разновидностей оборудования имеет собственные плюсы и минусы.

Отличительные особенности и сравнение дизельных и бензиновых генераторов

Перед выбором ДГУ целесообразно рассмотреть и сравнить ключевые моменты и характеристики. К их числу относятся:

Назначение. Главная сфера применения дизель-генератора – автономный источник питания, который работает долгое время без перерывов. Электростанция на бензине используется в качестве резервного источника электропитания для кратковременного подключения;

Главная сфера применения дизель-генератора – автономный источник питания, который работает долгое время без перерывов. Электростанция на бензине используется в качестве резервного источника электропитания для кратковременного подключения; Мощность. ДЭС на дизельном топливе (от 2 до 200 и более кВт) способен обеспечить энергией многоквартирный дом, стройку или даже промышленный объект. Станция на бензине (от 0,5 до 10 кВт) используется в бытовых целях при незначительной потребности в электричестве;

ДЭС на дизельном топливе (от 2 до 200 и более кВт) способен обеспечить энергией многоквартирный дом, стройку или даже промышленный объект. Станция на бензине (от 0,5 до 10 кВт) используется в бытовых целях при незначительной потребности в электричестве; Габариты и масса. Размеры и вес генератора на бензине меньше, чем у дизельного;

Размеры и вес генератора на бензине меньше, чем у дизельного; Стоимость. Оборудование, использующее в качестве горючего бензин, несколько дешевле, чем работающее на солярке;

Оборудование, использующее в качестве горючего бензин, несколько дешевле, чем работающее на солярке; Экономичность. Расход топлива в дизель-генераторах ниже, чем в бензиновых. В сочетании с бюджетной ценой горючего это выступает важным достоинством дизельного оборудования;

Расход топлива в дизель-генераторах ниже, чем в бензиновых. В сочетании с бюджетной ценой горючего это выступает важным достоинством дизельного оборудования; Время непрерывной работы. Дизельные электростанции предназначены для длительной эксплуатации без перерыва, конструкция генераторов на бензине предполагает регулярное отключение для недопущения перегрева;

Дизельные электростанции предназначены для длительной эксплуатации без перерыва, конструкция генераторов на бензине предполагает регулярное отключение для недопущения перегрева; Срок службы. Средний ресурс дизельного генератора на 20-25% выше, чем у бензинового.

Сравнение основных параметров оборудования позволяет сделать несколько выводов:

Для бытовых потребностей частного дома или дачи лучше подходят бензиновые генераторы, не обладающие серьезной мощностью и имеющие компактные размеры;

При регулярном использовании оборудования намного выгоднее и эффективнее дизельные электростанции;

Еще одна сфера применения генераторов на солярке – электроснабжение крупных объектов, к числу которых относятся многоквартирные дома, стройплощадки, промышленные здания и сооружения.

Дизельный генератор лучше бензинового благодаря следующим трем характеристикам – высокая мощность, возможность длительной непрерывной работы и экономичность в процессе эксплуатации.

Наиболее известные и популярные производители оборудования

Количество производителей автономных электростанций на бензине и дизельном топливе, представленных на российском рынке, постоянно растет. Наиболее востребованными брендами выступают:

Hyundai. Промышленный гигант из Южной Кореи выпускает самые разные виды оборудования, включая генераторы на бензине. Особенности поставляемой техники – разумная цена и качество изготовления;

Промышленный гигант из Южной Кореи выпускает самые разные виды оборудования, включая генераторы на бензине. Особенности поставляемой техники – разумная цена и качество изготовления; Huter. Производитель из Германии выпускает генераторы на солярке и на бензине. Сочетает соответствие европейским стандартам со сравнительно невысокой стоимостью;

Производитель из Германии выпускает генераторы на солярке и на бензине. Сочетает соответствие европейским стандартам со сравнительно невысокой стоимостью; Kipor. Бюджетный вариант оборудования от ведущего предприятия-изготовителя из Китая. В каталоге компании присутствуют оба типа автономных электростанций.

На разработке и изготовлении промышленных дизельных генераторов специализируются следующие компании:

Daewoo. Популярный бренд из Южной Кореи, заметное место в модельной линейке которого занимают электростанции для дома даже на топливе низкого качества;

Популярный бренд из Южной Кореи, заметное место в модельной линейке которого занимают электростанции для дома даже на топливе низкого качества; Fubag. Производитель специализированного оборудования для стройки из Германии, работающий на мировом рынке более 4-х десятков лет. Продукция отличается традиционным немецким качеством, надежностью и долговечностью;

Производитель специализированного оборудования для стройки из Германии, работающий на мировом рынке более 4-х десятков лет. Продукция отличается традиционным немецким качеством, надежностью и долговечностью; ПСМ. Изготовленные ДГУ и энергокомплексы наглядно демонстрируют главные преимущества над бензиновыми силовыми установками – экономичность, эффективность и серьезный эксплуатационный ресурс. С полным списком дизельных генераторов можно ознакомиться по ссылке https://www.powerunit.ru/catalog/dizelnye_generatory/

При выборе оборудования для покупки целесообразно учитывать все перечисленные выше критерии. В их числе не только стоимость генератора, но и вид используемого топлива, эксплуатационные характеристики, условия предстоящей работы и бренд предприятия-изготовителя.

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