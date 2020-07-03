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Происшествия

Оштрафованы владельцы собак, покусавших ребенка на Бору

17 июля 2020 09:49  [34] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Оштрафованы владельцы собак, покусавших ребенка на Бору. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 июля 2020 года.

При рассмотрении иска установлено, что в марте 2019 года днем десятилетний мальчик возвращался домой после занятий. Когда ребенок проходил мимо дома по соседству, две большие собаки набросились на него, разорвав брюки и покусав за ноги. Ребенку потребовалось лечение. Кроме того,мальчик испытал сильный эмоциональный шок и стресс.

Владельцы собак отказались добровольно возместить причиненный ущерб. В судебном заседании представитель ответчиков просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения заявленных требований.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленные требования. С владельцев животных взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей, а также расходы на лечение в сумме более 1,5 тысячи рублей.

Следует отметить, что представители ответчиков подали заявление о восстановлении сроков на обжалование решения, в июне судом им отказано, срок на обжалование не восстановлен. Решение вступило в законную силу, выписаны исполнительные листы.

Напомним, жительница Балахнинского района избила соседку кочергой из-за собаки.

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