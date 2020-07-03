Коммерческая тайна: что это и какая предусмотрена ответственность за ее нарушение

Держать что-то в секрете могут не только люди, но и компании. При этом они вправе самостоятельно решать, что необходимо скрыть. Это могут быть какие-то рецепты блюд, инновационные технологии, графики работы и т.п. Все это вполне законно, главное, чтобы защита коммерческой тайны была оформлена правильно документально.

Если информация попадает под следующие условия, то может считаться коммерческой.

• Информация должна обязательно относится к компании и ее деятельности.

• Сведения не должны содержать гостайну.

• Информация должна принадлежать компании.

• К информации должен быть ограничен доступ.

Обладатель может сам выбирать какая информация будет коммерческой тайной. Сведения имеют коммерческую ценность и не известны никому другому.

Сотрудник может быть привлечен к ответственности, если информация, которая была коммерческой тайной, стала общеизвестной. При этом не учитывается тот факт, как она была предана огласке. Например, секретная информация могла быть рассказана в диалоге, написана в письме.

Предусмотрено 4 вида ответственности:

• Дисциплинарная. При разглашении тайны работодатель может просто расторгнуть контракт. Это всего лишь один из возможных вариантов развития событий. Если руководитель посчитает нужным, то может просто оштрафовать сотрудника или объявить выговор.

• Административная. Если не было заведено уголовное дело, то может быть обозначена административная ответственность. Обычно максимальное наказание в этом случае штраф. Причем для должностных лиц размер штрафа в 3-4 раза больше, чем для обычных граждан.

• Уголовная. Если сведения умышленно собирались, похищались, были замечены угрозы и попытки подкупа, то грозит уголовная ответственность. В этом случае может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей или арест сроком до 3-ех лет.

• Гражданская. В данном случае нарушитель должен возмещать убытки, которые понесла компания при огласке тайны.

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