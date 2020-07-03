Рейтинговое платье: особенности изделия

Различные спортивные занятия отличаются своими условиями и требованиями. Особое внимание нужно уделить выбору одежды. Найти широкий ассортимент одежды и аксессуаров для танцев можно на сайте: https://f-aster.ru/catalog/obuv_i_aksessuary/.

Как выбрать рейтинговое платье

При выборе спортивных занятий для своего ребенка, многие родители отдают предпочтение танцам. Особенно полезным такой вид деятельности будет для маленьких леди, ведь танцы отлично развивают грацию и плавность движений.

Занимаясь профессионально танцами, нужно быть готовым к соревнованиям. Чтобы ребенок поучаствовал в соревнованиях, каждый родитель должен позаботиться об одежде для выступления.

Рейтинговое платье – это специальная одежда, соответствующая всем нормам и требованиям Союза танцевального спорта. Для того чтобы платье соответствовало всем требованиям, на нем должны отсутствовать следующие элементы:

1. Яркие детали.

2. Кружевные вставки.

3. Гипюр.

Кроме того, сама ткань платья должна быть плотной, не просвечивать и не быть блестящей. Такие условия необходимы для того, чтобы во время выступления судьи не отвлекались на яркие элементы одежды, а смогли внимательно изучить технику и ее выполнение.

Помимо основных требований к рейтинговому платью, также при покупке изделия родителям стоит обратить внимание на его цвет. Специалисты в этой сфере рекомендуют подбирать платья, которые подойдут по типу внешности к маленькой леди.

К примеру, телесные цвета не очень выгодно выглядят при выступлении, так как обычно паркет коричневого цвета, из-за чего девушка будет сливаться с общим фоном. Аккуратно стоит выбирать и рейтинговое платье слишком ярких цветов, ведь зачастую они подходят не всем.

Выигрышно будут выглядеть платья приглушенных ярких цветов. Особое внимание стоит обратить на зеленый, оранжевый, синий и красный цвет. Однако, если во время танцев возникает сильное потоотделение, то выбор все же стоит остановить на более темных оттенках.

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