Как выбрать фильтр для воды

Проточная вода нуждается в постоянном очищении. Самое главное – оно должно быть качественным и многоступенчатым. Только при соблюдении очень важных условий очистки можно будет использовать воду в бытовых целях. Чтобы правильно подобрать фильтр для дома или квартиры, нужно знать характеристики воды, поступающей из труб. Подробную информацию можно узнать на сайте https://vodatyt.ru/

Виды фильтров для воды

Различают два типа очистных устройств для воды, которая поступает в краны из главного стока. Все фильтры внешне похожи между собой, но различаются по внутреннему содержанию, составу, функциям и эффективности. Для каждого типа воды стоит персонально подбирать фильтрующий прибор. Рассмотрим виды фильтров для воды более подробно.

Сорбционные (картриджные) фильтры

Данное устройство включает в себя несколько модулей, которые взаимодействуют между собой. Каждый процесс очистки проходит три этапа, среди которых предварительный, главный и заключительный. Сама система состоит из картриджей, которые могут быть на разной основе.

Картриджи отличаются персональным назначением. Они могут использоваться для следующих целей:

в целях смягчения воды с помощью удаления карбонатов и других элементов, предающих жесткость;

для очищения от бактерий и иных примесей, способных навредить организму человека;

в случае присутствия в воде примесей ржавчины или другой сточной грязи;

для избавления от вредных металлов и тяжелых веществ, находящихся в жидкости.

С этим справляются разные картриджи очистки. Со свойствами каждого необходимо ознакомиться перед покупкой, чтобы он выполнял нужные функции. Сначала осуществляется грубая очистка, которая способствует удалению всех тяжелых металлов и организмов в воде. Затем поглощаются все вредные химические соединения, а уже после устраняются все неприятные запахи, исходящие от жидкости.

Обратноосмотические фильтры

Такая система тоже снабжена специальными картриджами, правда их намного больше, чем в сорбционных фильтрах. Кроме того, подобные устройства включают в свой состав узел мембранной очистки.

Отличие данного фильтра от картриджного типа в том, что он очищает воду от примесей. К ним могут относиться как полезные элементы, так и вредные. Это не всегда положительно сказывается на организме человека, поскольку картриджи и мембранная очистка уничтожают даже благоприятные металлы и примеси.

Этот фильтр устанавливают в том случае, если качество проточной воды изначально очень ужасное. В такой ситуации употребить дистиллированную воду будет намного полезнее, чем плохо очищенную. Обычно данную систему используют в частных домах, жидкость к которым поступает через скважины или речку.

Типы фильтрующих элементов

Картриджи в устройствах могут быть разными. Для каждых вредных органических и неорганических веществ необходимо подбирать персонализированный фильтр, соответствующий качеству воды. В противном случае он не будет справляться со своими функциями.

Существуют следующие виды очищающих картриджей:

угольные. Состоят из активированного угля и выводят такие вредные соединения, как хлор. Самый простой по составу и экологичный тип картриджа для фильтра. За счет своей натуральности хорошо удаляет запахи. Чем качественнее уголь в составе, тем эффективнее очистка;

полипропиленовые. В процессе многоступенчатой очистки они стоят на первом месте, поскольку их задачей является первоначальная очистка от тяжелых металлов. На полипропилене накапливается вся грязь и ржавчина, которая есть в воде, поэтому важно часто менять данный элемент;

ионообменные. Такой тип отвечает для смягчения общего состояния воды. Состоят подобные картриджи из ионообменных смол. Именно они справляются с последним этапом очистки и регенерируют воду;

комбинированные. Совмещает в себе несколько фильтрующих элементов, но их качество хуже. Такие картриджи не применяются для многоступенчатой очистки, поскольку они не разделимы, которые могут подходить не под все типы воды.

Критерии выбора фильтра для воды

Существует несколько позиций, по которым важно выбирать фильтрующее устройство. Если не учитывать данные критерии, можно ошибиться с выбором картриджей и самого фильтра, что значительно скажется на состоянии жидкости.

Выбирать следует по трем основным факторам:

объем потребления воды. Здесь учитывается суточное потребление воды всеми членами семьи, проживающими в доме. Среднесуточная норма на одного человека составляет примерно 3 литра воды. Поэтому необходимо рассчитывать на количество всех домочадцев и покупать тот фильтр, который по характеристикам будет соответствовать необходимым запросам;

общее состояние воды. Чтобы правильно подобрать само устройство и картриджи к нему, необходимо знать все примеси, которые содержит проточная вода, поступающая из труб. Сделать самому это не удастся, поэтому стоит заказать в лаборатории химический анализ воды. По итогу служба выдаст заключение, с которым следует обратиться в магазин. Можно посмотреть информацию на сайте водоканала, но нельзя быть уверенным в ее достоверности;

степень очистки. Потребитель обязан определиться с тем, с какой интенсивностью должна будет проводиться очистка проточной воды. От этого зависит тип покупаемого фильтра. Например, если целью выступает полная очистка жидкости, то будет приобретена система обратного осмоса, удаляющая примеси. Если же необходимо удалить минимальное количество тяжелых металлов – картриджная система.

Если выбирать устройство по этим критериям, то ошибиться при покупке не удастся.

Таким образом, важно правильно подобрать фильтр для квартиры или дома, чтобы очищение воды осуществлялось поэтапно и качественно. Каждый тип отвечает за конкретную степень очистки. Картриджи подбираются персонально под состояние проточной воды. Поэтому важно провести химический анализ состава проточной жидкости.

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