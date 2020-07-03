Переход прав на товарный знак при продаже компании

Товарный знак используется для идентификации продукции, может выступать основой для всего бренда компании. Так как товарные знаки относятся к интеллектуальной собственности, их можно передавать новым владельцам бизнеса, уступить другим лицам по цессии или лицензионным соглашениям. Наличие у предприятия объектов интеллектуальной собственности может существенно повлиять на его рыночную стоимость при продаже, стать дополнительным преимуществом для покупателей.

Что можно сделать с товарным знаком при продаже бизнеса

Коммерческие обозначения, к которым относится и товарный знак, регистрируются на юридическое лицо, а не на его учредителей или руководителя. Это означает, что при продаже бизнеса нужно решить, что делать с интеллектуальной собственностью. Для этого можно выбрать один из следующих вариантов:

переоформить товарные знаки на другие подконтрольные компании (например, можно оформить сделку цессии, заключить долгосрочное лицензионное соглашение);

продать коммерческие обозначения вместе с компанией (такой вариант подходит, если товарный знак не представляет особой ценности, не использовался в коммерческой деятельности);

продать права на коммерческое обозначение новым собственникам по отдельному договору (это актуально, если бренд раскручен на рынке, ассоциируется у покупателей с определенной продукцией);

сохранить за собой право на вознаграждение от использования товарного знака на определенный срок.

Выбирать один из перечисленных вариантов будут продавцы бизнеса. Все формальности нужно соблюсти до перехода прав на предприятие, т.е. до смены учредителей и внесения сведений в ЕГРЮЛ. Если этого не сделать, товарным знаком смогут распоряжаться новые собственники, причем никаких выплат бывшим учредителям они не обязаны делать. После переоформления бизнеса на новых владельцев их нельзя заставить продать интеллектуальную собственность.

Как переоформить права на товарный знак при продаже ООО

Для распоряжения интеллектуальной собственностью нужно пройти регистрацию через Роспатент. Можно полностью продать (уступить) права, либо заключить лицензионное соглашение и получать регулярное вознаграждение. Если принято решение о продаже компании вместе с объектами интеллектуальной собственности, нужно выполнить следующие действия:

заказать и провести оценку коммерческих обозначений, определить общую стоимость бренда и компании;

подготовить договор о продаже долей в уставном капитале новым собственникам, соглашение по общей сумме сделки (в нем отдельной строкой можно выделить стоимость товарных знаков);

провести общее собрание, принять решение и оформить протокол о смене собственников;

пройти регистрацию в ИФНС, внести изменения в ЕГРЮЛ, сменить руководителя.

Если объект интеллектуальной собственности продается вместе с компанией, переоформлять права через Роспатент не нужно. Права автоматически возникнут у новых собственников, которые смогут распоряжаться товарным знаком по своему усмотрению. Выбирая готовые к продаже ООО, можно сразу проверить наличие или отсутствие прав на коммерческие обозначения, так как это скажется на общей сумме сделки.

Если продавцы бизнеса переоформят интеллектуальные на другие подконтрольные фирмы, они смогут заключить с новыми собственниками договор цессии или лицензионное соглашение. В этом случае сделка должна регистрироваться через Роспатент, а ее цена определяется сторонами отдельно от купли-продажи предприятия.

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