Переход прав на товарный знак при продаже компании

Товарный знак используется для идентификации продукции, может выступать основой для всего бренда компании. Так как товарные знаки относятся к интеллектуальной собственности, их можно передавать новым владельцам бизнеса, уступить другим лицам по цессии или лицензионным соглашениям. Наличие у предприятия объектов интеллектуальной собственности может существенно повлиять на его рыночную стоимость при продаже, стать дополнительным преимуществом для покупателей.
Коммерческие обозначения, к которым относится и товарный знак, регистрируются на юридическое лицо, а не на его учредителей или руководителя. Это означает, что при продаже бизнеса нужно решить, что делать с интеллектуальной собственностью. Для этого можно выбрать один из следующих вариантов:
Выбирать один из перечисленных вариантов будут продавцы бизнеса. Все формальности нужно соблюсти до перехода прав на предприятие, т.е. до смены учредителей и внесения сведений в ЕГРЮЛ. Если этого не сделать, товарным знаком смогут распоряжаться новые собственники, причем никаких выплат бывшим учредителям они не обязаны делать. После переоформления бизнеса на новых владельцев их нельзя заставить продать интеллектуальную собственность.
Для распоряжения интеллектуальной собственностью нужно пройти регистрацию через Роспатент. Можно полностью продать (уступить) права, либо заключить лицензионное соглашение и получать регулярное вознаграждение. Если принято решение о продаже компании вместе с объектами интеллектуальной собственности, нужно выполнить следующие действия:
Если объект интеллектуальной собственности продается вместе с компанией, переоформлять права через Роспатент не нужно. Права автоматически возникнут у новых собственников, которые смогут распоряжаться товарным знаком по своему усмотрению. Выбирая готовые к продаже ООО, можно сразу проверить наличие или отсутствие прав на коммерческие обозначения, так как это скажется на общей сумме сделки.
Если продавцы бизнеса переоформят интеллектуальные на другие подконтрольные фирмы, они смогут заключить с новыми собственниками договор цессии или лицензионное соглашение. В этом случае сделка должна регистрироваться через Роспатент, а ее цена определяется сторонами отдельно от купли-продажи предприятия.
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