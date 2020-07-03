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Общество

Жара в июле в Нижегородской области побила 10-летний рекорд

17 июля 2020 18:21  [305] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Температура воздуха в июле в Нижегородской области побила 10-летний рекорд. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В ведомстве уточнили, что, например 8 июля в первую волну интенсивной жары был перекрыт абсолютный максимум дня. Тогда температура воздуха поднялась до +35,3°…+36°, что на два-три градуса выше рекорда этого дня знойного лета 2010 года.

"Такая жаркая погода отмечалась из-за выноса на Верхнюю Волгу прогретого и сухого воздуха по периферии антициклона с центром над южным Уралом", - пояснили в Верхне-Волжском УГМС.

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