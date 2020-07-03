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Общество

После постройки развязки на Циолковского качество жизни в Сормове улучшится, - Дмитрий Сивохин

18 июля 2020 10:25  [28] Общество

"После постройки многоуровневой транспортной развязки в районе улицы Циолковского в Сормове качество жизни в микрорайоне существенно улучшится", - заявил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

"Значимость этого проекта описать словами невозможно. Вы прекрасно знаете, что Сормовский район мне близок и понятен: я руководил им четыре года. Справедливости ради нужно сказать, что проблема пробок в Сормове очень актуальна. А новый транспортный узел, строительство которого начнется 1 августа и охватит сразу несколько улиц: Культуры, Циолковского, Светлоярскую - очень нужен и сормовичам, и жителям других районов Нижнего Новгорода, и даже всему региону. Я благодарен Глебу Сергеевичу Никитину за то, что он принял решение о строительстве этого виадука", - сказал Дмитрий Сивохин.

"Эта развязка серьезно облегчит жизнь и жителям 7-го микрорайона. Более 40 тысяч человек проживают на территории, которая со всех сторон «изрезана» железнодорожными переездами: выехать куда-либо оттуда достаточно проблематично, несмотря на то, что железнодорожники даже идут на уступки в плане смещения графика движения поездов. После постройки многоуровневой развязки качество жизни в микрорайоне изменится в лучшую сторону. Более того, наши соседи – жители Балахны, Заволжья, Городца – будут беспрепятственно проезжать практически в любую точку нашего города по новой дороге. Я видел проект этой развязки. Он достаточно продуманный, качественный. Обращаясь к жителям Сормовского района, которые будут терпеть неудобства, а их все-таки придется потерпеть в период строительства развязки, хочу сказать: мы со своей стороны делам всё возможное для того, чтобы неудобства были минимальными, но, пожалуйста, потерпите! Построим новую развязку, и все будет хорошо", - сказал в заключение Дмитрий Сивохин.

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