Глеб Никитин реализует программу благоустройства, опираясь на наказы нижегородцев, - Юрий Лебедев Общество

Глеб Никитин реализует программу благоустройства, опираясь на наказы нижегородцев, - Юрий Лебедев. Об этом заявил экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев на своей странице Instagram, говоря выполнении наказов жителей региона и строительстве крупных объектов инфраструктуры.

Юрий Лебедев подсчитал количество объектов, реализуемых только Сормовском районе Нижнего Новгорода, и "создал историю выполнения наказов жителей района губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным". "Только сухие факты и цифры", - добавляет экс-мэр Нижнего Новгорода.

"Два года назад - в августе 2018 года - Глеб Никитин проводил встречу с избирателями Сормовского района Нижнего Новгорода в кинотеатре "Буревестник". На встрече я записал масштабные вопросы жителей района будущему губернатору. Сейчас мы видим решения по ним", - отмечает Юрий Лебедев, приведя список строительных объектов.

На первое место Юрий Лебедев поставил виадук на улице Циолковского, строительство которого начнется уже 1 августа 2010 года. Список наказов продолжает капитальный ремонт школы №141 (ввод в эксплуатацию к 1 сентября текущего года), строительство пристроя к детскому саду №364 (сдан в 2019 году), строительство детсада в микрорайоне «Корабли» (пуск – 2021 год), капитальные ремонт площади Славы, где к 9 мая текущего года был открыт вечный огонь и реставрация площади еще продолжается, реконструкция сквера им. Никиты Рыбакова, капитальный ремонт проспекта Караблестроителей, реконструкция парка "Светлоярский" (пуск второй очереди в сентябре 2020 года), уже выполненное в 2019 году благоустройство на улице Исполкома, о котором просила Глеба Никитина девочка. Также Юрий Лебедев отметил благоустройство дворов на улице Культуры и бульваре Юбилейном.

"Кроме того, по поручению губернатор Нижегородской области ведется активная работа по доработке документации для строительства ФОКа в Сормовском районе, которое начнется в 2021 году", - добавил экс-мэр Нижнего Новгорода. Он также подчеркнул, что все эти работы велись под контролем администрации Сормовского района и лично Дмитрия Сивохина, назначенного в июне текущего года первым заместителем главы Нижнего Новгорода.

"Сюда я не включил работы, сделанные по поручению губернатора в 2018 году - капремонт дорог по улицам Хальзовская, Кима, Ужгородская, Культуры; сквер в центре Сормово; дворы на улицах Д.Павлова и проспекта Кораблестроителей", - продолжил депутат ЗС НО.

"Пессимисты, прочитав этот материал могут воскликнуть – популизм, но если 80-85 тысяч человека каждый день пользуется этими объектами, то я за такой популизм", - отметил в заключение экс-мэр Нижнего Новгорода.

При этом одна из подписчиц Юрия Лебедева в Instagram добавила, что "действительно делается много проектов масштабных, которые на местном уровне решить своими силами было бы просто нереально". "Общий язык с центром найден - а это главное, федеральные деньги на область выделяются и громадные, думаю к 800-летию Нижнего можно будет всерьёз задуматься о статусе третьей столицы", - отметила она, вспомнив при этом мундиаль, стадион, набережные, аэропорт, железнодорожный вокзал, новые станции метро. "Хочется продолжения таких масштабных проектов для всей области. И это не лицемерие - это реальные факты, реальные дела, которые мы можем наблюдать в нашем городе. Хочется, чтобы в область ещё побольше денег поступало", - сказала она в заключение.