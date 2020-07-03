Причины запаха газа на улицах выясняют в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Причины запаха газа на улицах выясняют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что сейчас жители города жалуются на сильный запах газа. По поручению губернатора Глеба Никитина сформирован оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Дмитрия Краснова.

На данный момент специалисты проводят заборы воздуха в областном центре. Это делается с помощью мобильных лабораторий Роспотребнадзора.

Региональное управление МЧС также выясняет источник запаха.

По предварительным данным, поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано.

"Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и оставаться дома", - говорится в сообщении.