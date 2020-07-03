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Общество

Не прекращающиеся дожди, грозы и +14° ожидают нижегородцев на текущей неделе

20 июля 2020 00:55  [97] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Погода с ежедневными дождями, а иногда и с грозами, ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в Нижнем Новгороде на текущей неделе ожидаются ежедневные дожди и температура воздуха от +14° до +22°.

Сегодня – в понедельник, днем прогнозируется грозовой дождь с температурой воздуха в +21°, но очень слабым ветром. В ночь на вторник похолодает до +16°, дождя не ожидается, как и днем во вторник, но и солнца не будет при температуре в +20°

Среда встретит нижегордцев грозовой стихией. Как ночью, так и днем прогнозируются дожди с грозами и холодной температурой от +15° ночью до +17° днем.

Четверг будет просто дождливый, причем только днем. Ночью не потеплеет и все также +15°, а днем даже иногда сквозь дождь станет появляться солнце и воздух прогреется до +21°.

Пятница по ночным показателям станет самой холодной на текущей неделе – прогнозируется +14°, но без дождя, который пойдет дна при температуре +22°.

В субботу также дождливо и +22°, а в ночь на воскресенье город накроют уже дожди с грозами и днем столбики градусников опустятся до +19°.

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