Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: "НИА Нижний Новгород"

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, по данным на 20 июля, составляет 21 814 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Из них 16 004 жителя региона уже выздоровели, 340 – умерли.

За сутки выявлен 191 новый случай заражения. При этом, в 39 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Коронавирус верифицирован у 10 528 человек в Нижнем Новгороде, у 1 871 жителя Дзержинска, у 1 200 человек в Павловском районе, у 850 – в г.о. Бор, у 602 - в Богородском районе, у 591 – в Кстовском районе, у 510 – в г.о. Семеновский, у 452 человек - в Кулебакском районе, у 424 – в Дивеевском районе.

Карантин по-прежнему действует в селе Дивеево.



Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20 июля):

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 257

5. Богородский – 602

6. Большеболдинский – 74

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 850

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 26

12. Вачский – 136

13. Ветлужский – 15

14. Вознесенский – 70

15. Володарский – 339

16. Воротынский – 19

17. Воскресенский – 111

18. Выксунский – 152

19. Гагинский – 51

20. Городецкий – 276

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1871

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 42

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 205

28. Кстовский – 591

29. Кулебакский – 452

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 203

32. Навашинский – 248

33. Павловский – 1200

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 165

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 510

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 206

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 6

45. Тоншаевский – 71

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 31

48. Шарангский – 23

49. Шатковский – 295

50. Шахунский – 214

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 10 528



В районах Нижнего Новгорода:



Автозаводский – 2426

Ленинский – 1722

Канавинский – 1609

Сормовский – 1157

Советский – 1105

Московский – 1067

Нижегородский – 867

Приокский – 575.