Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

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Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, по данным на 20 июля, составляет 21 814 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Из них 16 004 жителя региона уже выздоровели, 340 – умерли.
За сутки выявлен 191 новый случай заражения. При этом, в 39 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.
Коронавирус верифицирован у 10 528 человек в Нижнем Новгороде, у 1 871 жителя Дзержинска, у 1 200 человек в Павловском районе, у 850 – в г.о. Бор, у 602 - в Богородском районе, у 591 – в Кстовском районе, у 510 – в г.о. Семеновский, у 452 человек - в Кулебакском районе, у 424 – в Дивеевском районе.
Карантин по-прежнему действует в селе Дивеево.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20 июля):
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 257
5. Богородский – 602
6. Большеболдинский – 74
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 850
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 26
12. Вачский – 136
13. Ветлужский – 15
14. Вознесенский – 70
15. Володарский – 339
16. Воротынский – 19
17. Воскресенский – 111
18. Выксунский – 152
19. Гагинский – 51
20. Городецкий – 276
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1871
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 42
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 205
28. Кстовский – 591
29. Кулебакский – 452
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 203
32. Навашинский – 248
33. Павловский – 1200
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 165
37. Починковский – 205
38. Семеновский – 510
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 206
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 6
45. Тоншаевский – 71
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 31
48. Шарангский – 23
49. Шатковский – 295
50. Шахунский – 214
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 10 528
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 2426
Ленинский – 1722
Канавинский – 1609
Сормовский – 1157
Советский – 1105
Московский – 1067
Нижегородский – 867
Приокский – 575.
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