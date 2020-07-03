лукойл
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2020 12:25  [60] Улица Большая Покровская станет "заметным променадом" до площади Лядова в Нижнем Новгороде
20 июля 2020 12:12  [67] Участвующие в борьбе с коронавирусом нижегородские НКО подали заявки на президентские гранты
20 июля 2020 11:38  [277] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
20 июля 2020 10:10  [183] Отделение налоговой службы закрывается в Кулебаках с 1 августа
20 июля 2020 09:51  [152] "Строительство развязки на Циолковского – это стратегически важный для региона проект", - Владимир Солдатенков
20 июля 2020 09:39  [323] "Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована", - Глеб Никитин
20 июля 2020 09:16  [175] Суд запретил работу перевозчика в Ардатовском районе
20 июля 2020 00:55  [2906] Не прекращающиеся дожди, грозы и +14° ожидают нижегородцев на текущей неделе
19 июля 2020 18:37  [632] Минэкологии фиксирует снижение концентрации запаха газа на территории Нижнего Новгорода
19 июля 2020 15:54  [366] Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку
Общество

Участвующие в борьбе с коронавирусом нижегородские НКО подали заявки на президентские гранты

20 июля 2020 12:12  [67] Общество

Участвующие в борьбе с коронавирусом нижегородские НКО подали заявки на президентские гранты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Прием заявок завершился. Всего было подано 68 заявок.

На конкурс представлены проекты НКО по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Многие из представленных инициатив связаны с оказанием помощи семьям с заразившимися коронавирусом.

Напомним, о проведении конкурса президент РФ Владимир Путин объявил 8 июня 2020 года на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций. В рамках конкурса будут распределены средства, выделенные по распоряжению главы государства из резервного фонда президента для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высоко оценил вклад нижегородских НКО в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Нижегородские волонтеры и добровольцы стали одними из первых, кто включился в борьбу с коронавирусом и его последствиями. Тысячи людей помогали врачам и пожилым гражданам, покупали продукты и лекарства, защищая людей от угрозы. Прекрасно проявили себя некоммерческие организации всех направлений. Уверен, среди вас немало достойных самой высшей награды", - отметил Глеб Никитин.

Итоги конкурса будут подведены до конца августа, и уже с 1 сентября начнется реализация победивших проектов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph