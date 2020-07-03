Участвующие в борьбе с коронавирусом нижегородские НКО подали заявки на президентские гранты Общество

Участвующие в борьбе с коронавирусом нижегородские НКО подали заявки на президентские гранты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Прием заявок завершился. Всего было подано 68 заявок.

На конкурс представлены проекты НКО по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Многие из представленных инициатив связаны с оказанием помощи семьям с заразившимися коронавирусом.

Напомним, о проведении конкурса президент РФ Владимир Путин объявил 8 июня 2020 года на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций. В рамках конкурса будут распределены средства, выделенные по распоряжению главы государства из резервного фонда президента для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и её последствиями.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высоко оценил вклад нижегородских НКО в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Нижегородские волонтеры и добровольцы стали одними из первых, кто включился в борьбу с коронавирусом и его последствиями. Тысячи людей помогали врачам и пожилым гражданам, покупали продукты и лекарства, защищая людей от угрозы. Прекрасно проявили себя некоммерческие организации всех направлений. Уверен, среди вас немало достойных самой высшей награды", - отметил Глеб Никитин.

Итоги конкурса будут подведены до конца августа, и уже с 1 сентября начнется реализация победивших проектов.