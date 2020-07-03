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Политика

"Строительства развязки на Циолковского сормовичи ждали 30 лет", - Артем Баранов

20 июля 2020 12:41  [170] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Артем Баранов прокомментировал важность строительства транспортной развязки в Сормовском районе, на улице Циолковского, которое стартует с 1 августа.

"На мой взгляд, улично-дорожная сеть Сормовского района практически исчерпала свои ресурсы. Район не только буквально исполосован железнодорожными ветками, но и имеет четыре максимально загруженных железнодорожных переезда. О каком нормальном передвижении общественного транспорта можно говорить? Ассоциации с дорогами Сормовского района, которые возникают лично у меня и у многих нижегородцев, - это «черепаший» темп, постоянные пробки в районе Циолковского и Светлоярской. Безусловно, строительство развязки поможет решить эту проблему. Хочу особо отметить, что благодаря усилиям губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина удалось привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета. Сормовичи ждали этого 30 лет, и, наконец-то, дождались!" – сказал Артем Баранов.

В связи со строительными работами движение будет ограничено в районе железнодорожного переезда на улице Циолковского.

"Чтобы избежать транспортного коллапса во время строительных работ, мы в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области совместно с министерством транспорта области проговорили возможность ввода дополнительных электричек со станции "Починки". Нам в этом помогает Горьковская железная дорога. С администрацией города мы также обсуждали возможность организации перехватывающих парковок в районе станции "Буревестник" и "Починки", чтобы автомобилисты могли припарковаться и сесть на дополнительные электропоезда, не думая о том, что вечером они обнаружат свой автомобиль эвакуированным. Кроме того, существующие маршруты будут перераспределены по объездным путям. В настоящее время администрация города этот момент отработала. Самое главное, чтобы было удобно местным жителям, а также пассажирам общественного транспорта и автомобилистам", - сказал он.

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