Опубликован список объектов для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Опубликован список объектов для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году. Всего планируется провести работы на 31 территории по нацпроекту "Жилье и городская среда" (в 2020 году - 32 общественных пространства). Об этом стало известно во время инспекции в Московском районе, которую провел первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Всего в Московском районе в этом году по программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок пять пространств. Как сообщили в администрации района, работы везде идут полным ходом. Так, в сквере имени нижегородского поэта Александра Люкина их выполнили уже на 45%. Там переложат дорожки, высадят цветники, установят большие парковые качели. В тематической зоне тихого отдыха появится беседка с портретом поэта и его стихами. Сделать ее предложили местные жители.

В сквере Целинников работы выполнены на треть. Здесь появятся шахматные столы, детские площадки с резиновым покрытием и разнообразными игровыми комплексами, будут устроены цветники, газоны, высажены новые деревья и кустарники. Сейчас здесь демонтируют старое покрытие, ограждения, делают освещение.

Дмитрий Сивохин отметил, что работы на всех пространствах района идут в графике, без серьезных замечаний.

С 23 июня до 6 июля в Нижнем Новгороде прошло рейтинговое онлайн-голосование по объектам 2021 года.

"Нижегородцы, надо сказать, активно голосовали, около 150 тысяч человек приняли участие. На основании мнений горожан мы сформировали список из 31 общественного пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Более того, если получим экономию на торгах, эти деньги направим на дополнительные объекты, тоже в соответствии с рейтингом, сформированным гражданами", – рассказал Сивохин.

Список пространств для благоустройства в 2021 году: