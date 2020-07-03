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Общество

Опубликован список объектов для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году

20 июля 2020 13:10  [92] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Опубликован список объектов для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году. Всего планируется провести работы на 31 территории по нацпроекту "Жилье и городская среда" (в 2020 году - 32 общественных пространства). Об этом стало известно во время инспекции в Московском районе, которую провел первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Всего в Московском районе в этом году по программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок пять пространств. Как сообщили в администрации района, работы везде идут полным ходом. Так, в сквере имени нижегородского поэта Александра Люкина их выполнили уже на 45%. Там переложат дорожки, высадят цветники, установят большие парковые качели. В тематической зоне тихого отдыха появится беседка с портретом поэта и его стихами. Сделать ее предложили местные жители.

В сквере Целинников работы выполнены на треть. Здесь появятся шахматные столы, детские площадки с резиновым покрытием и разнообразными игровыми комплексами, будут устроены цветники, газоны, высажены новые деревья и кустарники. Сейчас здесь демонтируют старое покрытие, ограждения, делают освещение.

Дмитрий Сивохин отметил, что работы на всех пространствах района идут в графике, без серьезных замечаний.

С 23 июня до 6 июля в Нижнем Новгороде прошло рейтинговое онлайн-голосование по объектам 2021 года.

"Нижегородцы, надо сказать, активно голосовали, около 150 тысяч человек приняли участие. На основании мнений горожан мы сформировали список из 31 общественного пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Более того, если получим экономию на торгах, эти деньги направим на дополнительные объекты, тоже в соответствии с рейтингом, сформированным гражданами", – рассказал Сивохин.

Список пространств для благоустройства в 2021 году:

1

Сквер Славы 2 очереди

2

Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)

3

Территория вдоль озера по ул. Пермякова

4

Культбаза в микрорайоне Северный; территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовской, д. 3

5

Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "Ул. Архангельская"), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов)

6

Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)

7

Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)

8

Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова

9

Территория вокруг озера Силикатное

10

Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)

11

Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)

12

Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)

13

Сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах ул. Красных Зорь, д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)

14

Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)

15

Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 по ул. 50-летия Победы и д. 6 по ул. Просвещенской)

16

Сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, д. 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, д. 1)

17

Лопатинский овраг

18

Сквер им. Нестерова

19

Сквер по ул. Яблоневой

20

Сквер Интернационалистов

21

Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)

22

Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина

23

Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)

24

Территория по ул. Пятигорской, д. 4б («Трудовая слава»)

25

Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова

26

Сквер по пр. Гагарина

27

Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)

28

Юбилейный бульвар

29

Сквер на бульваре Юбилейном

30

Сквер на пр. 70 лет Октября

31

Сквер "Сосны" (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)

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