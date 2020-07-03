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Опубликован список объектов для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году. Всего планируется провести работы на 31 территории по нацпроекту "Жилье и городская среда" (в 2020 году - 32 общественных пространства). Об этом стало известно во время инспекции в Московском районе, которую провел первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
Всего в Московском районе в этом году по программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок пять пространств. Как сообщили в администрации района, работы везде идут полным ходом. Так, в сквере имени нижегородского поэта Александра Люкина их выполнили уже на 45%. Там переложат дорожки, высадят цветники, установят большие парковые качели. В тематической зоне тихого отдыха появится беседка с портретом поэта и его стихами. Сделать ее предложили местные жители.
В сквере Целинников работы выполнены на треть. Здесь появятся шахматные столы, детские площадки с резиновым покрытием и разнообразными игровыми комплексами, будут устроены цветники, газоны, высажены новые деревья и кустарники. Сейчас здесь демонтируют старое покрытие, ограждения, делают освещение.
Дмитрий Сивохин отметил, что работы на всех пространствах района идут в графике, без серьезных замечаний.
С 23 июня до 6 июля в Нижнем Новгороде прошло рейтинговое онлайн-голосование по объектам 2021 года.
"Нижегородцы, надо сказать, активно голосовали, около 150 тысяч человек приняли участие. На основании мнений горожан мы сформировали список из 31 общественного пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Более того, если получим экономию на торгах, эти деньги направим на дополнительные объекты, тоже в соответствии с рейтингом, сформированным гражданами", – рассказал Сивохин.
Список пространств для благоустройства в 2021 году:
|
1
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Сквер Славы 2 очереди
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2
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Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
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3
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Территория вдоль озера по ул. Пермякова
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4
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Культбаза в микрорайоне Северный; территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовской, д. 3
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5
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Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "Ул. Архангельская"), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов)
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6
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Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)
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7
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Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
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8
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Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова
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9
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Территория вокруг озера Силикатное
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10
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Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)
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11
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Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)
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12
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Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
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13
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Сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах ул. Красных Зорь, д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
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14
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Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
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15
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Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 по ул. 50-летия Победы и д. 6 по ул. Просвещенской)
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16
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Сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, д. 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, д. 1)
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17
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Лопатинский овраг
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18
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Сквер им. Нестерова
|
19
|
Сквер по ул. Яблоневой
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20
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Сквер Интернационалистов
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21
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Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
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22
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Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
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23
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Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
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24
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Территория по ул. Пятигорской, д. 4б («Трудовая слава»)
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25
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Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
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26
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Сквер по пр. Гагарина
|
27
|
Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
|
28
|
Юбилейный бульвар
|
29
|
Сквер на бульваре Юбилейном
|
30
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Сквер на пр. 70 лет Октября
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31
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Сквер "Сосны" (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
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