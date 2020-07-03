Раздел о 800-летии Нижнего Новгорода появился в Википедии Культура и отдых

Молодые нижегородцы, обучающиеся в столичных вузах, подготовили новый раздел в Википедии (на странице о Нижнем Новгороде). В подготовке материалов приняли участие представительство правительства Нижегородской области в Москве и АНО "Центр 800", сообщили в пресс-службе правительства региона.

Теперь о предстоящем юбилее Нижнего Новгорода можно прочитать на семи языках: английском, урду, хинди, французском, испанском, датском и немецком. В разделе представлены основные направления подготовки к юбилею: инфраструктурная программа "Город 800", "Команда 800", "Волонтеры 800" , "800 добрых дел", событийная повестка.

Напомним, эта инициатива была предложена в феврале 2020 года на стратегической сессии с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Безусловно, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы 800-летие Нижнего Новгорода запомнилось яркими культурными мероприятиями и оставило после себя наследие. На базе "Центра 800" мы аккумулируем все силы при подготовке к юбилею. Все проекты находятся под единым управленческим центром, который обеспечивает эффективную коммуникацию и координацию экспертного совета, органов власти и местного самоуправления", – отметил Глеб Никитин.