НБД-Банк научит предпринимателей законно оптимизировать налоги Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк 22 июля проведет бесплатный образовательный вебинар "Защита бизнеса после изоляции. Как не попасть под зоркий глаз налоговой". В роли спикера выступит эксперт-практик и налоговый консультант Ольга Тарасова-Сурдина. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

На вебинаре Ольга Тарасова-Сурдина расскажет об эффективной организации налогового учета, о различии между оптимизацией налогов и снижением налоговой нагрузки, а также о грамотной оценке внутренних и внешних рисков для собственников бизнеса.

"Вебинар будет интересен собственникам малого и среднего бизнеса, ведь сейчас почти каждый день появляются изменения в нормативных актах. Неудивительно, что в связи с этим многие предприниматели теряются в череде этих нововведений. Ольга Тарасова известна как опытный практик и член института профессиональных бухгалтеров России, уверен, что на видеоконференции собственники бизнеса получат много реальных инструментов для решения вопросов по налогам", — прокомментировал директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции на площадке Zoom. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно по ссылке.

В конце вебинара Ольга Тарасова-Сурдина ответит на вопросы участников, также для зарегистрировавшихся предусмотрен бонус в виде индивидуальной консультации от спикера в течение 2-х дней после окончания видеоконференции.