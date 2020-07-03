Банк "Открытие" объединяет Непринимателей Бизнес

Банк "Открытие" предлагает владельцам малого и среднего бизнеса присоединяться к сообществу "Непринимателей" и создает комьюнити предпринимателей – единомышленников. Неприниматели действуют вопреки сложившимся обстоятельствам, созидают и выбирают развитие. Сообщество объединит тысячи людей, занимающихся собственным бизнесом в разных отраслях, отметили в пресс-службе банка.

Банк запустил площадку neprinimateli.ru и Telegram-канал @neprinimateli.

Находить новые контакты, получать полезные знания, быть ролевой моделью для других, находить себе подобных - всё это смогут сделать участники сообщества.

На сайте собраны актуальные истории предпринимателей. Многие из них перестроили или создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, что в любой ситуации можно найти решение и возможность для развития своего дела. Например, запустить в разгар кризиса новый бизнес, перевести учеников из 44 филиалов шахматной школы в онлайн или объединить людей в сообщество для помощи медикам.

Каждый предприниматель может разместить на сайте сообщества историю своего успеха, поддержать и вдохновить других.

"Текущие условия требуют молниеносной реакции, высокого уровня гибкости и новых знаний. Выигрывает тот, кто непрерывно готов меняться, учиться, осваивать новые технологии и адаптировать их в свой бизнес. Предоставить предпринимателям комфортную среду для общения и партнерства — цель сообщества "Непринимателей". Участники сообщества получат постоянную поддержку банка — от советов экспертов до помощи в поиске партнёров", - прокомментировала заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.