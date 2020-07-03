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Общество

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Новгороде

20 июля 2020 16:49  [225] Общество

Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города на перспективу пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет об утверждении схемы теплоснабжения до 2030 года, но с актуализацией на 2020 год. В постановлении отмечается, что начать публичные слушания необходимо с 30 июля.

Собраться участники публичных слушаний могут 18 августа 2020 года в 17:00 по адресу: Кремль, корпус 5 (зал заседаний городской Думы, каб.460).

Замечания и предложения по проекту можно направлять на электронный адрес: depqil@admgor.nnov.ru в срок до 17 августа.

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