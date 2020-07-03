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Общество

Шламонакопитель "Черная дыра" в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года

20 июля 2020 17:42  [229] Общество
Шламонакопитель Черная дыра в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года

Шламонакопитель Черная дыра в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года

Фото: НИА Нижний Новгород

Объект накопленного экологического ущерба – шламонакопитель "Черная дыра" в Дзержинске, ликвидируют осенью 2021 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО "ГЭС-Экотехнологии" (подрядчик по ликвидации объекта) Валерий Меркулов.

Он пояснил, что по изначальному проекту ликвидация должна была завершиться в настоящее время, однако в процессе работ выяснилось, что карстовая глубина шламонакопителя в некоторых местах глубже, чем предполагалось. При этом дно объекта было илистым и измерить точную глубину и объем дополнительных отходов было невозможно.

В вязи с этим подрядчику пришлось дожидаться холодной погоды и ждать, когда в шамонакопителе замерзнет пастообразная масса в шамонакопителе. Это позволило путем бурения выяснить ее объем. В итоге количество отходов увеличилось в два раза, что потребовало дополнительные сроки и увеличение финансирования.

Если в начале на ликвидацию "Черной дыры" было предусмотрено 440 млн рублей, то теперь нужно еще 215 млн рублей.

Нижегородская область направила федерации запрос на софинансирование дальнейших мероприятий по ликвидации этого объекта и сейчас ждет ответа. Как пояснил министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров, шламонакопитель ликвидируют в рамках проекта "Чистая страна", где средства федерального бюджета составляют 75%, а областного – 26%.

Шламонакопитель "Черная дыра" представляет собой карстовую воронку с площадью поверхности 1 га, в которую сливались отходы производства завода "Оргстекло". Их твердый застывший слой составляет до 18 м. На поверхности находятся жидкие отходы объемом около 16 тысяч куб. метров. Возле объекта установлен мини-завод по переработке этих отходов.

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