Полезные советы для дачников: как не стать должником Бизнес

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области - ПАО "ТНС энерго НН", напоминает своим клиентам: уезжая летом на дачу, не забывайте передавать показания за городскую квартиру. Соответствующие рекомендации специалистов компании распространила пресс-служба "ТНС энерго НН".

"Мы рекомендуем клиентам ежемесячно до 25 числа передавать показания электросчетчика в городской квартире, даже если там никто в летний период не проживает и, соответственно, нет расхода электроэнергии. В этом случае следует передавать неменяющиеся показания", - объясняет начальник департамента по работе с потребителями "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.



Дело в том, что если показания не передаются, то в течение трех месяцев счета будут формироваться исходя из среднемесячного потребления электроэнергии клиентом, затем – с учетом норматива потребления электроэнергии.



Таким образом может сформироваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества. При этом, если у клиента расчетный прибор учета электроэнергии, то ему будет произведен перерасчет при передаче фактических показаний, снятых со счетчика самостоятельно или контролерами. Если же прибор учета вышел за сроки межповерочного интервала до 1 апреля 2020 года - показания счетчика в расчет не принимаются, а перерасчет в этом случае не производится.



Передать показания можно не выходя из дома:

• на сайте nn.tns-e.ru;

• в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

• с помощью голосового помощника "Алиса";

• по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (оператору или в автоматическом режиме) или 8 (831) 440-00-04 (в автоматическом режиме)